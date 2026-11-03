Umut Tekin teilt gegen Vanessa Brahimi, Sam und Rafi aus

Bei Umut Tekin (29) und Vanessa Brahimi herrscht aktuell absolute Eiszeit – die Fetzen fliegen gewaltig! Das Reality-Paar trägt seinen Beziehungsclash gerade völlig ungeniert auf Instagram aus. Weil Vanessa ihm öffentlich Lügen vorwarf, fackelte Umut nicht lange: Er postete ihren Beitrag direkt in seiner eigenen Story und klatschte ein fettes Clown-Emoji über ihr Gesicht. Ein klares Statement, dass er ihre Version der Geschichte keineswegs so akzeptiert. "Was Vanessa da erzählt, ist maximal eine große Lüge und das nehme ich so nicht hin. So wie Sam damals Dinge behauptet hat, die nicht gestimmt haben, versucht es jetzt Vanessa und auch du wirst dich damit maximal blamieren, weil das nicht stimmt", schrieb er in einer seiner Storys. Auch Vanessas emotionaler Auftritt vor laufender Kamera stößt bei ihm auf wenig Verständnis. Statt öffentlich in Tränen auszubrechen und ihn schlechtzumachen, hätte sie sich seiner Meinung nach zuerst bei ihrer Familie oder ihren Freunden melden sollen. Mit genau dieser Kritik habe er bei ihr einen wunden Punkt getroffen, ist sich der Realitystar sicher.

Vanessa hatte zuvor in ihrer Story deutliche Worte für Umut gefunden. "Erzähl weiter Lügengeschichten. Gott ist groß und wird das schon richten, keine Sorge. Da habe ich wohl bei dir einen wunden Punkt getroffen, dass du jetzt irgendetwas erfinden musst wie bei Sam, um Rufmord zu begehen", wetterte sie. Die Influencerin legte direkt nach und behauptete, Umut habe noch am Morgen einen Kommentar von ihr gelöscht. Als Beweis will sie einen Screenshot besitzen. Welche Zeilen da genau im digitalen Nirwana verschwunden sind, wird aus ihren veröffentlichten Storys allerdings nicht wirklich ersichtlich. Umut wiederum blieb bei seiner Linie und legte nach: "Ganz ehrlich, warum muss man die Kamera hinhalten und drauflosweinen? Ruf doch erst deine Familie an, fahr zu ihr oder zu deinen Freunden oder mach sonst etwas, aber warum ist immer die erste Anlaufstelle die Öffentlichkeit und direkt diesen Menschen so schlecht zu machen. Das finde ich nicht richtig und damit habe ich bei Vanessa einen wunden Punkt getroffen und das kann sie nicht vertragen, ganz einfach."

Doch Vanessa war nicht das einzige Ziel: In seinem Rundumschlag schoss Umut auch gegen Sam und Rafi (36). Da Vanessa mit den beiden befreundet sei, stecke sie mit ihnen unter einer Decke. Besonders Sam, den Umut bei "Couple Challenge" dreimal angespuckt hat, habe laut dem Ex-"Bachelorette"-Kandidaten schon früher Lügen über ihn verbreitet. Konkret geht es um die heftigen Anschuldigungen, Umut sei wegen körperlicher Gewalt angezeigt worden und habe sich homophob sowie transphob geäußert. Diese Anschuldigungen bezeichnete er als übertrieben und unwahr. Zudem stört ihn, dass sich Sam und Rafi bis heute nicht bei ihm entschuldigt hätten. Er selbst wolle dagegen weiter an sich arbeiten: "Kein Mensch ist perfekt und wir machen Fehler, aber wir werden die Fehler immer und immer wieder wiederholen, wenn wir keine Einsicht haben." Verärgert zeigte sich Umut außerdem darüber, dass er offenbar nicht bei seinem richtigen Namen genannt, sondern als "Mammut" bezeichnet wurde. Dieses Verhalten empfinde er als unreif und unangenehm.

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RTL Umut Tekin und Rafi Rachek bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

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Imago Umut Tekin, März 2026

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