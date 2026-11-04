Vanessa geküsst? Umut Tekin wehrt sich gegen die Vorwürfe

Zwischen Umut Tekin (29) und Vanessa Brahimi ist ein öffentlicher Schlagabtausch entbrannt. Vanessa hatte dem Realitystar vor Kurzem vorgeworfen, seine Partnerin Lena Goldstein bei Dreharbeiten mit Mitkandidatin Ariel bloßgestellt zu haben. Danach soll er außerdem Kommentare gelöscht haben. In seiner Instagram-Story widerspricht Umut den Anschuldigungen nun entschieden. "Ich habe meine Frau nicht hintergangen – auch nicht on cam, auch nicht off cam", stellt er dort klar. Doch dabei beließ er es nicht. Anschließend dreht der Realitystar den Spieß um und erhebt selbst einen pikanten Vorwurf gegen Vanessa. Rund um die Dreharbeiten zu The 50 im vergangenen Jahr soll sie ihn mehrfach geküsst haben. Umut behauptet auf Instagram sogar: "Du warst die Erste, die mir ihre Zunge in den Hals gesteckt hat – und nicht nur einmal! Und du redest über Loyalität?" Damit steht nun Aussage gegen Aussage: Während Vanessa sein Verhalten gegenüber Lena kritisiert, rückt Umut angebliche Annäherungen seiner Kontrahentin in den Mittelpunkt.

Vanessas Version der Geschichte nannte Umut in seinen Clips eine "maximal große Lüge". Auch für die verschwundenen Kommentare liefert er eine andere Erklärung. Diese habe er demnach nicht aus Angst vor einer möglichen Enthüllung entfernt. Stattdessen habe er Vanessa blockiert, weil er mit ihr nichts mehr zu tun haben wolle. Besonders brisant ist aus seiner Sicht ein Detail aus der Vergangenheit: Vanessa habe ihm damals erzählt, dass sie seit der gemeinsamen Zeit bei Das große Promi-Büßen eng mit seiner Ex-Freundin Emma befreundet sei. Angeblich habe sie in Emmas Auftrag auf ihn achten wollen, damit er keinen Unsinn mache. Umut stellt die von ihm behaupteten Küsse deshalb als Gegensatz zu Vanessas damaligem Loyalitätsversprechen und ihren heutigen Vorwürfen dar. Er wirft ihr damit vor, selbst nicht nach den Maßstäben gehandelt zu haben, die sie nun öffentlich an ihn anlegt. Ob und wie Vanessa auf den konkreten Kuss-Vorwurf reagiert hat, ist bislang nicht bekannt.

Damit war der Streit aber noch längst nicht beendet, denn Umut nahm sich auch Vanessas Privatleben vor. Umut kritisiert, wie sie das Thema rund um Kevin Njie (30) öffentlich aufgearbeitet habe. Seiner Darstellung zufolge habe sie zunächst positiv über ihn gesprochen, ihn später jedoch vor einem großen Publikum abgewertet. Auch Sam Dylan (35), ein Freund von Vanessa, wurde in die Auseinandersetzung hineingezogen. Umut teilt einen älteren Beitrag, in dem Sam erklärt hatte, ihn wegen körperlicher Gewalt sowie homophober und transphober Beleidigungen angezeigt zu haben. Diese Anschuldigungen tat Umut als "Bullshit" ab und sprach von Rufschädigung. Zum Ende seiner ausführlichen Statements zeigt der Realitystar außerdem einen Ordner mit der Aufschrift "Psychologisches Notizbuch von U. T.". Dabei gab er einen Einblick darin, wie er mit seinen früheren Fehlern umgeht: "Ich habe mit einem Psychologen geredet, ich arbeite gerade sehr, sehr krass an mir."

Anzeige Anzeige

Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Umut Tekin und Vanessa Brahimi knutschen bei "The 50" 2026

Anzeige Anzeige