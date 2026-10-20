Gedeon sicher: Vorfall kostete ihn Chance auf PBB-Finale

Gedeon Burkhard (57) musste Promi Big Brother kurz vor dem Finale verlassen – und hat auch schon eine Vermutung, woran es gelegen haben könnte. In einem Pressecall, bei dem auch Promiflash dabei war, kam der Schauspieler nach seinem Auszug noch einmal auf seinen Streit mit Mitbewohner Maurice Dziwak (28) zurück. Maurice hatte beim Einkauf im Kiosk keine Butter gefunden und stattdessen Marmorkuchen und Gummibärchen mitgebracht. Vor versammelter Mannschaft platzte dem "Kommissar Rex"-Star daraufhin der Kragen. Im Nachhinein vermutet der 57-Jährige, dass der Streit bei den Zuschauern nicht gut ankam. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich das vielleicht auch die Chance aufs Finale gekostet hat", erklärte er im Gespräch. Ob der Vorfall tatsächlich den Ausschlag für das Abstimmungsergebnis gab, lässt sich allerdings nicht sagen. Für Gedeon steht dennoch fest, dass ihm sein Verhalten im Kampf um den Einzug ins Finale geschadet haben könnte.

Im Nachhinein geht Gedeon hart mit sich selbst ins Gericht. "Natürlich war das eine völlige Überreaktion! Wie unnötig von mir, und es tut mir leid Maurice gegenüber", räumte er im Pressecall ein. Besonders überflüssig erscheint ihm der Streit, weil die Bewohner nach dem Einkauf ohnehin den gesamten Kiosk leerräumen durften. Damit war auch genügend Butter vorhanden. Erklären lässt sich sein Gefühlsausbruch aus seiner Sicht mit der Situation im Container. Als größte Belastung nannte der Schauspieler die lange Zeit unter schwierigen Bedingungen: "Die größte Herausforderung für mich waren effektiv die durchgehenden sieben Tage, die ich im Garten war." An Tag vier habe er eine starke Unterzuckerung gespürt. "Es war einfach ein Blutzuckertief, so nennt man so etwas, glaube ich", schilderte Gedeon und ergänzte: "Da ist man einfach physisch und psychisch an seine Grenzen gebracht worden." In solchen Momenten sei es ihm schwergefallen, Haltung zu bewahren. Der Butter-Zoff habe ihm aber auch gezeigt, "wo die eigenen charakterlichen Schwächen liegen, über die man reflektieren kann und an denen man arbeiten kann".

Für den Schauspieler war an Tag 14 Schluss – und damit auf der Zielgeraden der Staffel. Er landete gemeinsam mit Ex-Boxer Axel Schulz (57) auf der Exitliste. Im entscheidenden Spiel in der Livearena gelang es keinem der beiden, sich ein Finalticket zu erspielen. Auch von den übrigen Bewohnern gab es keine Rettung: Keiner der beiden Männer erhielt Schutz. Deshalb lag die Entscheidung über das letzte noch verfügbare Ticket schließlich allein beim Publikum. Die Zuschauer gaben Axel am Ende mehr Stimmen – für Gedeon hingegen öffnete sich die Tür des Containers kurz vor dem großen Showdown. Für Gedeon war der Auszug damit das Ende von zwei intensiven Wochen bei "Promi Big Brother", in denen er mehrere Tage unter freiem Himmel verbracht hatte und körperlich sowie psychisch an seine Grenzen gekommen war.

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak, "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026