Gewusst? Billie Eilish trägt Tattoos und Bauchnabelpiercing

Billie Eilish (24) hat ihren Fans Anfang Oktober einen seltenen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens gewährt. Auf Instagram teilte die Sängerin einen ihrer typischen Fotodumps – es war einer der ersten Posts dieser Art seit Monaten. Besonders ein Schnappschuss stach dabei heraus: Offenbar im Fitnessstudio entstanden, zeigt das Selfie die Musikerin in einem winzigen Croptop. Dazu zog sie ihre Boxershorts und ihre weit geschnittene Jeans ein Stück nach unten. Dabei gab sie den Blick auf mehrere Details frei, die sie normalerweise nicht offen zeigt. Zu sehen war unter anderem ein Teil ihres großen Drachentattoos sowie der Schriftzug "Hard & Soft" auf ihrem Unterbauch. Für eine weitere Überraschung sorgte ihr Bauchnabelpiercing, das vielen Fans bislang offenbar nicht bekannt war, wie das Magazin Hello! berichtet.

Billie hat tatsächlich mehrere Tattoos, die sie mit ihrer meist locker sitzenden Kleidung jedoch geschickt verdeckt. Besonders auffällig ist ein großflächiges Motiv, das sich vom Nacken bis hinunter zum unteren Rücken erstreckt, wie Hello! berichtet. Außerdem trägt die Sängerin ihren Namen "Eilish" als Tätowierung auf dem Brustkorb. Auf ihrer Hand prangen außerdem drei kleine Feen, die von "Fairyopolis" inspiriert sind – dem Lieblingsbuch ihrer Kindheit. "Sie sind wie meine kleinen Schutzengelfeen", erklärte Billie die Bedeutung der Motive in einem Interview mit Vanity Fair. Inzwischen geht die Musikerin deutlich offener mit ihrer Körperkunst um. Noch vor einigen Jahren hatte sie gegenüber demselben Magazin verkündet, sie werde ihre Tattoos "niemals" herzeigen. Mittlerweile lässt sie ihre Fans immer wieder einen Blick darauf werfen.

Die Tätowierung "Hard & Soft" zählt zu Billies neueren Motiven und bezieht sich auf ihr Album "Hit Me Hard and Soft" aus dem Jahr 2024. Die Platte brachte unter anderem die Hits "Lunch", "Birds of a Feather" und "Wildflower" hervor. Welche persönliche Bedeutung der Titel für sie hat, verriet die Sängerin im Gespräch mit Rolling Stone: "Ich fand, dass es perfekt zusammenfasst, was dieses Album macht. Es ist eine unmögliche Aufforderung: Man kann nicht hart und sanft getroffen werden. Man kann nichts gleichzeitig hart und sanft machen." Auch die Verbindung zu ihrer eigenen Person betonte sie in dem Gespräch: "Ich habe das Gefühl, dieses Album bin ich. Es ist keine Figur. Es fühlt sich wie die 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'-Version von mir an. Es fühlt sich wie meine Jugend an und wie die Person, die ich als Kind war."

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Instagram / billieeilish Billie Eilish zeigt ihren erdbeerblonden Long Bob im Oktober 2026

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Instagram / billieeilish Billie Eilish zeigt ihre Tattoos und ihr Piercing

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Getty Images Billie Eilish bei den WSJ. Magazine 2025 Innovator Awards im MoMA in New York City, Oktober 2025