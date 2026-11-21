Billie Eilish (24) macht das Roskilde Festival im kommenden Sommer zu einem besonderen Anlaufpunkt für ihre skandinavischen Fans. Wie die Veranstalter laut Ekstrabladet bekannt gaben, wird die US-Sängerin 2027 nur ein einziges Konzert in ganz Skandinavien spielen – und zwar bei dem dänischen Musikfestival. Das traditionsreiche Event findet vom 26. Juni bis zum 3. Juli statt. Billies Konzert ist für Mittwoch geplant, also für den ersten Tag mit Musikprogramm. Dabei bekommt die "Bad Guy"-Interpretin einen besonders prominenten Platz im Programm: Sie wird auf der Orange Scene auftreten, der größten Bühne des Festivals. Für Fans aus dem Norden Europas ist der Termin besonders wichtig: Der Auftritt in Roskilde soll das einzige Konzert der Musikerin in ganz Skandinavien im Jahr 2027 sein.

Bekannt gegeben wurde Billies Verpflichtung am Donnerstag – und zwar als einzige neue Ergänzung des Line-ups. Mehr als zehn Acts waren zuvor bereits bestätigt worden, darunter das Musikprojekt Tame Impala und die dänische Sängerin Emma Sehested Høeg. Musikchef Thomas Sønderby Jepsen betonte in einer Pressemitteilung des Roskilde Festivals, dass Billie sowohl mit ihrer Kunst als auch mit ihren Werten hervorragend zu der Veranstaltung passe. "Sie ist einer der absoluten Superstars unserer Zeit mit einem einzigartigen, experimentellen und neugierigen Zugang zur Musik", erklärte er. Wer bei Billies einzigem Skandinavienkonzert dabei sein möchte, kann sich bereits Tickets sichern. Tickets für das Event gibt es bereits seit September. Neben Festivalpässen werden auch Ein- und Zweitagestickets angeboten. Für einen vollständigen Festivalpass werden 2027 insgesamt 2.650 dänische Kronen fällig. Das sind 50 Kronen mehr als noch im Vorjahr.

Roskilde ist jedoch nicht Billies einziger großer europäischer Festivaltermin im Sommer 2027. Nur wenige Tage zuvor steht sie beim Glastonbury-Festival auf der Worthy Farm im englischen Somerset auf der Bühne. Dort übernimmt die Sängerin am Sonntagabend den Abschluss des gesamten Events. Ihre Show findet auf der Pyramid Stage statt. Neben ihr wurden auch Harry Styles (32) und Sam Fender als Headliner angekündigt. Cher (80) soll unterdessen den traditionsreichen Legends-Slot füllen. Für Billie geht es nach ihrem Abschlussgig in England direkt weiter zum nächsten Highlight. Nach ihrem abschließenden Auftritt in England reist sie weiter nach Dänemark. Bereits am darauffolgenden Mittwoch ist dann ihre Show auf der Orange Scene in Roskilde geplant. Innerhalb weniger Tage spielt die Musikerin damit auf den Hauptbühnen von zwei der bekanntesten Festivals Europas.

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Getty Images Billie Eilish in Miami im Oktober 2025

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Imago Billie Eilish besucht die Premiere von "Hit Me Hard And Soft" im Odeon Luxe am Leicester Square in London

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