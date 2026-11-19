Ob lässig und oversized oder glamourös und feminin: Billie Eilish (24) beweist immer wieder, wie wandelbar ihr Stil ist. Mit zwei festlichen Looks sorgt die Sängerin jetzt erneut für Begeisterung bei ihren Fans. Besonders ein tief ausgeschnittenes rotes Satinkleid sticht dabei hervor, wie Hello! berichtet. Auf einer Nahaufnahme posiert Billie strahlend in der glänzenden Robe mit zarten Spaghettiträgern und gerafftem Ausschnitt. Noch weihnachtlicher wird es auf einem zweiten Foto: Darauf trägt die Musikerin ein rotes Ensemble mit flauschigem weißem Besatz, langen Handschuhen und einem schwarzen Gürtel. Die Aufnahme entstand bereits im Dezember 2022 anlässlich ihres 21. Geburtstags.

Wie wichtig ihr die Freiheit ist, mit ihrem Stil zu experimentieren, machte Billie schon vor einigen Jahren deutlich. Im Juni 2023 erklärte sie gegenüber der Vogue, dass sie sich selbst die Erlaubnis gegeben habe, verschiedene Seiten ihrer Persönlichkeit auch modisch auszuleben. "Ich darf sein, was immer ich sein möchte, wann immer ich es sein möchte", stellte sie klar. Bereits 2021 hatte sie mit dem Magazin über ihren Stilwandel gesprochen. Damals überraschte sie mit blonden Haaren und einer Garderobe voller Korsetts und Vintage-inspirierter Designs. Für Billie zählt dabei vor allem, dass sie sich selbst in ihrer Kleidung wohlfühlt. "Es geht nur darum, womit man sich gut fühlt", erklärte sie. "Wenn du findest, dass du gut aussiehst, dann siehst du gut aus."

Auch abseits ihrer Outfits sorgt Billie immer wieder für Überraschungen. Erst Anfang Oktober 2026 meldete sich die Sängerin nach einer Social-Media-Pause auf Instagram zurück und präsentierte dabei eine deutliche Typveränderung. Statt ihrer langen dunkelbraunen Mähne trägt sie nun einen erdbeerblonden Long Bob mit fransigen Stufen, Seitenscheitel und locker fallendem Pony. Zuletzt hatte sich Billie während ihrer "Happier Than Ever"-Ära im Jahr 2021 mit einer ähnlich hellen Haarfarbe gezeigt. Bei ihren Fans kam die Veränderung offenbar bestens an. Unter dem Beitrag schwärmte ein Nutzer: "Deine Haare sehen fantastisch aus."

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Getty Images Billie Eilish bei den WSJ. Magazine 2025 Innovator Awards im MoMA in New York City, Oktober 2025

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Instagram / billieeilish Billie Eilish posiert sexy auf Instagram

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