Billie Eilish und ihr Bruder Finneas machen jetzt Schmuck

Billie Eilish (24) und ihr Bruder Finneas haben sich in einen neuen kreativen Bereich gewagt: Statt im Tonstudio saßen die Geschwister zuletzt am Designertisch. Für das Schmucklabel John Hardy, mit dem sie bereits seit letztem Jahr kollaborieren, haben die Geschwister nun ihre allererste eigene Kollektion entworfen. Die "Billie Eilish and Finneas Collection" ist ab sofort erhältlich und umfasst Ohrringe, Halsketten, Armbänder und Ringe. Preislich bewegen sich die einzelnen Stücke zwischen 195 und 2.400 US-Dollar. Im Fokus stehen zwei sehr unterschiedliche Elemente: Die Linie "Wildflower" setzt auf zarten Blumenschmuck, der sich im Alltag tragen lässt. Deutlich markanter ist dagegen "Screwball" – hier dominieren auffällige Kettenglieder und kugelförmige Elemente.

Hinsichtlich der Verarbeitung setzen sie auf Nachhaltigkeit: Für die Kollektion wurden wiederverwertetes Silber und Gold sowie im Labor erzeugte Diamanten verwendet. Gestaltet haben Billie und Finneas die Stücke gemeinsam mit Reed Krakoff, dem Kreativchef des Labels. Bislang waren die beiden vor allem als Gesichter und kreative Partner der "JH Lovestruck"-Kollektion in Erscheinung getreten – jetzt wollten sie eigene Entwürfe umsetzen. Einige Prototypen wurden ganz praktisch auf die Probe gestellt. Während ihrer Tour trug die Sängerin ausgewählte Stücke auf der Bühne, um zu testen, ob sie trotz ihrer sichtbaren Präsenz bequem bleiben, beim Springen nicht am Hals drücken und sich nirgends verfangen. Auch bei weiteren Auftritten trugen die Geschwister Teile der damals noch unveröffentlichten Kollektion, um das Tragegefühl einschätzen zu können.

Ihr eigener Umgang mit Schmuck hat sich im Lauf der Jahre allerdings verändert: Als Teenager habe sie täglich zehn Ringe und generell sehr viele Accessoires getragen, heute verzichte sie im Alltag meist darauf. Entsprechend groß war ihr Interesse an filigranen Stücken mit zurückhaltender Wirkung. Auch ihr Bruder beschreibt seinen Kleidungs- und Schmuckgeschmack inzwischen als zunehmend minimalistisch – bei schlichten Outfits dürfe ein einzelnes Schmuckstück dafür umso deutlicher hervorstechen. Weitere Projekte mit John Hardy schließen die Geschwister nicht aus. Konkrete Pläne für Kleidung gibt es bisher aber nicht: Vorerst bleibt es bei Schmuck. Die neue Kollektion ist jedoch nicht das Einzige in Sachen Ästhetik, was bei Billie für Überraschung sorgt: Auf Instagram überraschte sie letztens ihre Fans mit neuem Körperschmuck.

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Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas

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Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Finneas O'Connell, Musiker