Neue Frise: Billie Eilish überrascht mit erdbeerblondem Bob

Billie Eilish (24) ist zurück – und überrascht ihre Fans direkt mit einer deutlichen Typveränderung. Auf Instagram zeigte die Sängerin am 5. Oktober 2026 ihren komplett neuen Look. In einer Spiegelaufnahme präsentiert sie sich erstmals mit einem erdbeerblonden Long Bob, fransigen Stufen, Seitenscheitel und einem Pony, der ihr locker ins Gesicht fällt. Von ihrer langen dunkelbraunen Mähne, die die Musikerin seit Februar getragen hatte, hat sie sich damit verabschiedet. Eine derart helle Haarfarbe trug Billie zuletzt während ihrer "Happier Than Ever"-Ära im Jahr 2021. Das Foto gehört zu einem ganzen Bilderkarussell, mit dem sich die Sängerin nach fast zwei Monaten Pause in den sozialen Medien zurückmeldete. Viele Worte verlor sie über ihr Comeback allerdings nicht: Den Beitrag versah Billie lediglich mit einem kurzen "Hi".

Neben ihrer neuen Frisur gewährt die Künstlerin in dem Fotokarussell auch einige private Einblicke. Unter anderem zeigt sie ihren Hund Shark, ihre Bauch-Tattoos, die kalifornische Skyline und einen herbstlich dekorierten Kürbisgarten. In den Kommentaren zeigten sich die Fans begeistert von Billies Rückkehr – und vor allem von ihrer neuen Frisur. "Die Haare!", kommentierte ein User den Instagram-Beitrag, während ein anderer schwärmte: "Deine Haare sehen fantastisch aus." Ganz überraschend kommt die optische Veränderung allerdings nicht. Billie experimentiert bereits seit Jahren regelmäßig mit ihren Haaren und präsentierte sich in der Vergangenheit unter anderem mit Pastelllila, elektrischem Blau, Säuregrün, Rot, Tiefschwarz, Platinblond und zuletzt Dunkelbraun.

Welche Bedeutung ihre verschiedenen Haarfarben für sie haben, thematisierte Billie in der Vergangenheit bereits mehrfach. Gegenüber Elle erklärte sie 2021 etwa, weshalb sie sich damals von ihrem auffälligen säuregrünen Look verabschiedet hatte: "Ich konnte mit diesen Haaren nirgendwo hingehen, weil ich so offensichtlich ich war. Ich wollte Anonymität." Mit dem anschließenden Wechsel zu Platinblond wollte sie laut dem Magazin keinen grundsätzlichen Imagewandel vollziehen, sondern ihrem damaligen Album einen eigenen visuellen Stil verleihen. "Ich hatte bei allem, was ich je gemacht habe, verschiedenfarbige Haare und Vibes. Ich wollte, dass dieses Album sein eigenes Ding hat", erklärte sie. Ein Jahr später erzählte Billie gegenüber Highsnobiety zudem, dass sie als Blondine anders wahrgenommen worden sei: "Ich fühlte mich keine einzige Sekunde lang sexy, als ich blond war." Das Verhalten anderer Menschen ihr gegenüber habe sich damals "komplett verändert". Inzwischen legt sich die Musikerin nicht auf einen bestimmten Look fest, sondern spielt immer wieder mit unterschiedlichen Stilrichtungen.

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Instagram / billieeilish Billie Eilish zeigt ihren erdbeerblonden Long Bob im Oktober 2026

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Getty Images Billie Eilish bei den WSJ. Magazine 2025 Innovator Awards im MoMA in New York City, Oktober 2025

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Getty Images Billie Eilish in London, 2021