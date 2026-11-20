Das Glastonbury-Festival meldet sich mit einem echten Staraufgebot zurück! Nach der Pause im Jahr 2026 findet das legendäre Musikevent vom 23. bis 27. Juni 2027 wieder auf der Worthy Farm in Pilton statt. Das Gelände liegt in der englischen Grafschaft Somerset. Wie die Veranstalter jetzt bekanntgaben, stehen Harry Styles (32), Billie Eilish (24) und Sam Fender als Headliner auf der Pyramid Stage. Den Auftakt macht Sam am Freitagabend, am Samstag übernimmt dann Harry das Mikrofon. Billie hat schließlich die Ehre, dem Festival am Sonntagabend den krönenden Abschluss zu verleihen. Doch damit nicht genug: Auch Cher (80) hat ihr Kommen zugesagt. Die Musikikone übernimmt am Sonntagnachmittag den traditionsreichen Legends-Slot. Dieser Programmpunkt ist bei dem Festival den ganz großen Namen der Musikgeschichte vorbehalten – und für einen solchen Titel bringt die Sängerin wohl alle nötigen Voraussetzungen mit.

Für Harry wird es eine echte Premiere: Der Sänger feiert 2027 sein Debüt auf der Pyramid Stage und tritt zum ersten Mal überhaupt selbst beim Glastonbury auf. Bislang kannte er das Festival nur als Besucher. Billie ist dagegen schon mit der großen Bühne vertraut. Fünf Jahre nach ihrem ersten Headlinerauftritt kehrt sie nach Somerset zurück. 2022 hatte sie mit gerade einmal 20 Jahren als jüngster Soloact aller Zeiten die Pyramid Stage als Headliner angeführt. Neben Harry, Billie, Sam Fender und Cher haben die Veranstalter viele weitere Namen angekündigt. Zum bisherigen Programm gehören Massive Attack, Lily Allen (41), Little Simz, The xx, Chase & Status, Sombr, Ezra Collective, Kraftwerk und Basement Jaxx. Weitere Acts sollen noch folgen. Die Nachfrage ist schon jetzt enorm: Sämtliche Tickets waren am 4. Oktober 2026 innerhalb von weniger als einer Stunde vergriffen. Ein reguläres Festivalticket kostete inklusive Buchungsgebühr 488 Euro.

Cher wird bei ihrem Auftritt 81 Jahre alt sein. Damit geht sie als älteste Künstlerin in die Geschichte des Legends-Slots ein. Zudem soll die Show ihr einziger britischer Festivalauftritt des Jahres 2027 bleiben. Die Sängerin blickt auf eine Karriere zurück, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt. 2024 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Auf Tournee war Cher allerdings seit 2020 nicht mehr – ihre Fans dürfen sich also auf ein seltenes Wiedersehen freuen. Doch nicht nur die Ikone sorgt für einen Rekord, auch das Headlinertrio mischt die Festivalgeschichte ordentlich auf. Sam, Harry und Billie werden zum Zeitpunkt des Festivals zwischen 25 und 33 Jahre alt sein. Damit bilden die drei die jüngste Gruppe von Headlinern seit 1997. Jung und Alt treffen bei Glastonbury 2027 also ganz offiziell auf einer Bühne aufeinander.

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D" im Village Theatre in Westwood

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