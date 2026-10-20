Jennifer Iglesias gibt Einblick in Gabriela-Laurenz-Drama

Jennifer Iglesias (28) findet deutliche Worte, wenn es um das Verhältnis zwischen ihrer besten Freundin Gabriela Alves und Laurenz Pesch (25) geht. Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten zu Ex on the Beach kennengelernt. Nach dem Ende der Aufzeichnungen habe Gabriela offenbar auf mehr gehofft. Doch Laurenz habe sich anschließend einige Dinge geleistet, die Gabriela tief verletzten und ihr emotional stark zusetzten, berichtet Jennifer im Promiflash-Interview. Die schwierige Zeit ihrer Freundin bekam sie dabei aus nächster Nähe mit. Gabriela habe sie mehrfach unter Tränen angerufen und sei wegen des aus ihrer Sicht erlebten Unrechts sogar beinahe in Panik geraten. Jennifer versuchte in diesen Momenten vor allem, ihr beizustehen. Viel mehr habe sie als beste Freundin nicht tun können. Wie genau Laurenz Gabriela verletzt haben soll, führt Jennifer in dem Gespräch nicht weiter aus.

Wie belastend die Situation für Gabriela gewesen sein soll, schildert Jennifer gegenüber Promiflash deutlich: "Sehr schwierig. Also, wie oft mich Gabriela weinend angerufen hat, fast mit Panikattacken, weil sie wieder gar nicht darauf klar kam, was man ihr Unrechtes antut. Da kann ich als Freundin einfach nur für sie da sein, mehr bleibt mir nicht übrig." Wie eng Gabriela und Laurenz nach der Show tatsächlich waren, erfuhr Jennifer auf überraschende Weise. Ihre Freundin habe ihr nach "Ex on the Beach" ihr Handy gezeigt – und damit offenbart, dass Laurenz bei ihr war. Jennifers erste Reaktion fiel eindeutig aus: "Oh mein Gott, ne." Ihre Ablehnung behielt die Reality-TV-Bekanntheit nicht für sich, sondern sagte sie Laurenz nach eigener Aussage direkt ins Gesicht. Als er wissen wollte, was sie gegen ihn habe, verwies Jennifer auf seinen bisherigen Ruf: "Sorry, aber dein Image. Alles spricht gegen dich."

Dass sie die Verbindung zwischen ihrer Freundin und dem Reality-TV-Bekannten jemals befürwortet hätte, lässt Jennifer gar nicht erst im Raum stehen. "Ich supporte das auf gar keinen Fall", betont sie im Promiflash-Interview. Dass Laurenz ihre Haltung sofort zu spüren bekam, passt laut Jennifer zu ihrer direkten Art. Sie habe ihre Bedenken nicht verbergen können und offen ausgesprochen, welchen Eindruck sie von ihm hatte. Zwar habe sie Laurenz zwischenzeitlich eine Chance eingeräumt und gehofft, dass er auch eine andere Seite zeigen könnte. Diese Hoffnung bestätigte sich aus ihrer Sicht jedoch nicht. "Natürlich habe ich an das Gute geglaubt, aber für mich war das klar, da gibt es nichts Gutes", erklärt Jennifer gegenüber Promiflash.

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Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Gabriela Alves Rodrigues, "Are You The One?"-VIP-Kandidatinnen

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