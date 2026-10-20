Natalia Bryant feiert Model-Premiere bei Victoria's Secret

Natalia Bryant (23) hat bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 ihr Debüt für die berühmte Dessousmarke gefeiert. Am vergangenen Sonntagabend betrat die Tochter der verstorbenen Basketballlegende Kobe Bryant (†41) in Los Angeles erstmals den Laufsteg der aufwendig inszenierten Show. Für ihren großen Auftritt präsentierte das Model einen Look der Linie PINK, der aus einer bestickten Jeans, einem Dessousoberteil und einer pinken Strickjacke bestand. Über den Laufsteg zu schweben, war schon lange ein großer Traum von Natalia. Gegenüber Page Six schwärmte sie vor ihrem Auftritt: "Ich habe mir die Show jedes Jahr angesehen, seit ich ein kleines Mädchen war."

PINK ist die verspielte, farbenfrohe Abteilung von Victoria's Secret, die grundsätzlich eine eher jüngere Kundschaft anspricht. Natalias Look wurde für den Laufsteg mit silbernen High Heels, einer passenden Handtasche im Discokugel-Design, einem Schleifenhaarreif und herzförmigen Ohrringen kombiniert. An ihrem Nietengürtel baumelten zudem kleine Plüschhunde als Anhänger. Auch sonst war die Show hochkarätig besetzt – unter anderem zeigten sich Gigi Hadid (31), Irina Shayk (40), Joan Smalls, Alessandra Ambrosio (45), Jasmine Tookes und Alex Consani auf dem Laufsteg.

Natalia ist eine von vier Töchtern von Kobe Bryant und dessen Ehefrau Vanessa Bryant. Ihre Schwester Gianna kam im Alter von nur 13 Jahren gemeinsam mit Kobe bei einem Hubschrauberabsturz im Jahr 2020 ums Leben. Neben ihnen starben sieben weitere Menschen. Ein Jahr nach der Tragödie wurde Natalia erstmals von einer Modelagentur unter Vertrag genommen und startete damit ihre Karriere in der Modebranche. Mit ihrem Auftritt bei der Victoria's Secret Fashion Show hat sie diese nun um ein weiteres Kapitel erweitert.

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Getty Images Natalia Bryant auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Natalia Bryant backstage vor der Victoria's-Secret-Show 2026 in Culver City

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Getty Images Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Gianna Bryant und Natalia Bryant, Juli 2016