Natalia Bryants Stalker: Gericht schützt nun ganze Familie

Natalia Bryant (22) erhält weiteren rechtlichen Schutz: Ein Richter in Los Angeles hat die einstweilige Verfügung gegen den mutmaßlichen Stalker Dwayne Kemp um fünf Jahre verlängert. Die Entscheidung fiel am Montag und umfasst nun nicht mehr nur das Model, sondern auch ihre Familie. Mit eingeschlossen sind Natalia Bryants Mutter Vanessa Bryant (43) sowie die Schwestern Bianka und Capri. Auslöser für die Ausweitung waren neue Vorfälle im August, bei denen Dwayne trotz bestehender Auflagen versucht haben soll, Kontakt zu Natalia herzustellen. Laut TMZ Sports soll er sogar Blumen mitgebracht haben und sich gezielt auf einer von Natalia und ihrem Arbeitgeber organisierten Veranstaltung aufgehalten haben.

In den Gerichtsunterlagen, auf die sich das Nachrichtenportal beruft, schildert Natalia, Dwayne habe bereits im August die Order verletzt, indem er zu dem Event gekommen sei, um sie anzusprechen. Als er sie nicht fand, habe er versucht, die Blumen an Vanessa zu übergeben, damit diese sie an Natalia weiterreiche. Der Mann sei anschließend von der Security angesprochen worden. Dabei soll er eingeräumt haben, dass sein Verhalten gegen die Verfügung verstoße, aber geglaubt haben, die Anordnung sei bereits ausgelaufen. Die nun bestätigte Verlängerung soll sicherstellen, dass Natalia und ihre Angehörigen in den kommenden Jahren umfassend geschützt sind. Natalia hatte die erste Verfügung schon 2022 beantragt und dabei geschildert, Dwayne bilde sich fälschlicherweise eine romantische Beziehung zu ihr ein, kontaktiere sie seit ihren Teenagerjahren und präsentiere sich in sozialen Medien als Waffenliebhaber.

Für Natalia und ihre Familie bedeutet die erneute Entscheidung, dass sie ihren Alltag zumindest mit einer zusätzlichen juristischen Absicherung gestalten können. Die junge Frau, die sich in den vergangenen Jahren ein eigenes Leben als Model und Studentin aufbaut, tritt nur selten über ihr Berufsleben hinaus in der Öffentlichkeit auf. Private Einblicke gibt sie vor allem in den sozialen Medien an der Seite ihrer Mutter Vanessa und ihrer Schwestern. Die Familie, die nach dem Tod von Papa Kobe Bryant (†41) und Tochter Gianna noch enger zusammengerückt ist, wirkt bei gemeinsamen Auftritten oft sehr verbunden; Vanessa teilt dort regelmäßig Momente, in denen sie etwa Geburtstage, Schulabschlüsse oder kleinere Familienausflüge feiert. Natalia steht dabei häufig im Mittelpunkt als große Schwester, die ihren Alltag zwischen Karriereplänen, Studium und familiären Verpflichtungen navigiert – nun begleitet von einem erweiterten Schutzschild, der auch ihre Liebsten einbezieht.

Getty Images Natalia Bryant im März 2025

Getty Images Vanessa Bryant, Bianka Bryant, Natalia Bryant und Capri Bryant im Dodger Stadion in Los Angeles

Getty Images Natalia Bryant bei der Vanity Fair Oscar Party 2022