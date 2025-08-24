Nach Vanessa: Auch Tochter Natalia ehrt Kobe Bryant (†41)

Kobe Bryant (†41) wäre am 23. August 47 Jahre alt geworden. Er verstarb jedoch vor einigen Jahren bei einem tragischen Helikopterabsturz, bei dem auch seine Tochter Gigi (†13) ums Leben kam. Nachdem seine Frau Vanessa (43) bereits eine rührende Hommage an den Basketballstar geteilt hatte, ehrt ihn nun auch seine Tochter Natalia (22) auf Instagram. Sie veröffentlicht einen Schnappschuss mit ihrem Vater, auf dem beide eine Statue nachahmen und dabei ausgelassen lachen. "Happy Birthday, Daddy", schreibt sie dazu und ergänzt ein rotes Herz-Emoji, das ihre innige Erinnerung an den verstorbenen NBA-Star unterstreicht.

Kobes älteste Tochter ist dafür bekannt, ihre Verbundenheit zu ihrem Vater offen zu zeigen. Zwei Monate zuvor nutzte die 22-Jährige einen besonderen Moment, um der Sportlegende auf persönliche Weise Tribut zu zollen. Als sie im Mai an der University of Southern California ihr Studium cum laude abschloss, trug sie eine rote und goldene Stola, auf der das "Sheath"-Logo ihres Papas prangte – bestehend aus drei Gruppen quadratischer Trapeze. "Für immer", schwärmte ihre Mama Vanessa zu einem Foto der Schärpe.

Kobe hinterließ neben seiner Frau Vanessa und ihren Töchtern eine herausragende Basketballkarriere und unzählige persönliche Erinnerungen, die seine Familie bis heute verbinden. Neben Natalia gedachte auch ihre Mutter Vanessa ihm auf Social Media. Sie teilte ein inniges Foto, auf dem sie ihrem Ehemann einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. "Wir lieben und vermissen dich und Gigi so sehr", erklärte die 43-Jährige unter ihrem Beitrag und ergänzte: "Wir senden dir unsere Liebe. Happy Birthday, Baby."

Instagram / nataliabryant Kobe Bryant und seine Tochter Natalia

Instagram / nataliabryant Natalia Bryant im Mai 2025

