Ein trauriger Jahrestag: Vanessa Bryant ehrt Kobe und Gianna

Vanessa Bryant (43) hat am Montag in den sozialen Medien an Kobe Bryant (†41) und Gianna Bryant (†13) erinnert – genau sechs Jahre nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz in Calabasas. In ihrer Instagram-Story teilte Vanessa ein altes Foto, auf dem Kobe hinter einer jungen Gianna steht, beide im Jubelrausch nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft 2009 mit den Los Angeles Lakers. Unter das Bild setzte die vierfache Mutter zwei rote Herzen und machte so deutlich, wen sie an diesem 26. Januar besonders im Herzen trug: ihren verstorbenen Ehemann und die gemeinsame Tochter, die damals auf dem Weg zu einem Basketballspiel ums Leben kamen.

Der Absturz, bei dem neben Kobe und Gianna auch Freunde und Teamkollegen wie Sarah und Payton Chester, Christina Mauser sowie John, Keri und Alyssa Altobelli starben, hat Vanessas Leben und das ihrer übrigen Töchter Natalia, Bianka und Capri nachhaltig geprägt. Immer wieder nutzt die Witwe des Basketballstars seitdem ihr Profil, um Erinnerungen an den Sportler und seine Tochter zu teilen. Neben emotionalen Posts entstanden über die Jahre zahlreiche Wandgemälde und Statuen, die an das Duo erinnern – darunter das im August 2024 enthüllte Bronze-Denkmal "Girl Dad" vor der Heimspielstätte der Lakers in Los Angeles. Außerdem veröffentlichte Vanessa im November das Buch "Mamba & Mambacita Forever", in dem mehr als 100 Murals und Geschichten aus aller Welt gesammelt sind, die Kobe und Gianna gewidmet sind.

Im Dezember sorgte bereits Taylor Swift (36) in ihrer Doku-Reihe "End of an Era" für einen besonderen Moment, als sie bei Proben einen königsblauen Crewneck der Mamba & Mambacita Sports Foundation trug – genau jener Stiftung, die Vanessa zum Gedenken an Kobe und Gianna gegründet hatte. Vanessa zeigte sich davon zutiefst berührt und teilte einen Screenshot in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie: "Was für ein Geschenk. Wir lieben dich Taylor Swift", gefolgt von einem blauen Herz. Kein Wunder, dass das Signal bei Vanessa ankam: Wo Taylor auftritt, schauen Millionen zu – und genau das nutzte die Sängerin, um an Kobes Vermächtnis zu erinnern.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant mit ihren Töchtern Gianna und Natalia (r.), Juli 2016

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Frau Vanessa und seinen Töchtern, April 2017

