Taylor Swift ehrt Kobe: Rührende Geste bewegt Vanessa Bryant

Taylor Swift (36) hat in ihrer Doku-Reihe "End of an Era" mit einer stillen Geste für einen bewegenden Moment gesorgt: In einer Probe-Sequenz trägt die Sängerin einen königsblauen Crewneck der Mamba & Mambacita Sports Foundation – jener Organisation, die Vanessa Bryant (43) zum Andenken an Kobe (†41) und Gianna gegründet hat. Vanessa teilte den Screenshot am Dienstag, 30. Dezember, in ihren Instagram Storys und schrieb: "Was für ein Geschenk. Wir lieben dich Taylor Swift". Dazu legte sie ein blaues Herz und untermalte den Clip mit "Opalite". Kurz darauf folgte eine zweite Story mit demselben Sweatshirt und dem Hinweis "Wir [herz] dich". Wo Taylor auftritt, schauen Millionen hin – und genau das nutzt die Pop-Ikone hier, um Kobes Vermächtnis sichtbar zu machen.

Die Stiftung, deren Merch Taylor in der Szene trägt, fördert Mädchen- und Jugendsport im Sinne von "Mamba Mentality". In der Doku ist Taylor beim Einstudieren eines Akustik-Mashups für ihre letzten Kanada-Shows der Eras Tour zu sehen – der Hoodie sitzt locker, die Botschaft ist klar. Bereits 2015 verbanden sich ihre Wege öffentlich, als Kobe Bryant sie in Los Angeles auf der "1989"-Tour auf der Bühne überraschte und ein Banner für ihre Rekordserie an ausverkauften Shows präsentierte. Nach dem tragischen Hubschrauberunglück 2020, bei dem Kobe und Gianna ums Leben kamen, schrieb Taylor auf X: "Mein Herz ist in Stücken. Kobe bedeutete mir so viel … Sende Gebete, Liebe und endloses Beileid an Vanessa und die Familie", verbreiteten US-Medien den damaligen Post. 2023 besuchte die Bryant-Familie die Eras Tour in L.A., wo Tochter Bianka den berühmten "22"-Hut erhielt – ein Moment, den Taylor in der Disney+-Doku als bewusstes Ritual beschreibt, um einem Kind im Publikum nahe zu sein.

Die Bande zwischen der Sängerin und der Familie Bryant ist gewachsen und trägt persönliche Züge. Taylor war für Vanessa und die Kinder immer wieder ein leiser Anker im öffentlichen Rummel, während Vanessa ihrerseits Erinnerungen an Kobe und Gianna bewahrt – zuletzt mit dem Buch "Mamba & Mambacita Forever". Natalia, die älteste Tochter, lip-syncte auf TikTok zu "Nothing New (Taylor’s Version)", was Taylor mit einem Like quittierte. Die Witwe des Lakers-Idols, die vier Kinder großzieht, richtet ihren Blick gern auf die kleinen Zeichen der Verbundenheit. Genau deshalb traf Taylors Hoodie-Moment bei ihr einen Nerv – eine Geste, die Nähe schafft, ohne viele Worte.

Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024

Instagram / vanessabryant Aufnäher von Taylor Swift und Kobe Bryant au Vanessa Bryants Jacke

Instagram / vanessabryant Vanessa und Kobe Bryant