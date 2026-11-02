Vanessa Bryant hat genug von den Schwangerschaftsgerüchten

Vanessa Bryant (44) hat genug von den immer neuen Spekulationen über ihr Privatleben. Wie das US-Promiportal The Hollywood Gossip berichtet, sieht sich die Witwe des verstorbenen Basketballstars Kobe Bryant (†41) regelmäßig mit Gerüchten konfrontiert, sie sei erneut schwanger oder stehe kurz vor einer Hochzeit. Jetzt platzte ihr offenbar der Kragen: In einer aktuellen Instagram-Story nahm sie die Behauptungen mit einer deutlichen Ansage aufs Korn. "Könnt ihr euch bitte endlich entscheiden ... Bin ich zum hundertsten Mal schwanger oder heirate ich wieder???", schrieb die vierfache Mutter. Ihre Botschaft lässt wenig Zweifel daran, wie sehr sie die wiederkehrenden Gerüchte inzwischen nerven. Was die jüngsten Spekulationen ausgelöst hat, verriet Vanessa allerdings nicht. Schon in der Vergangenheit hatten einzelne Fotos für Diskussionen gesorgt, weil manche Nutzer darauf einen vermeintlichen Babybauch erkannt haben wollten. Seitdem kehren die Schwangerschaftsgerüchte in regelmäßigen Abständen zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vanessa den Schwangerschaftsgerüchten öffentlich widerspricht. Bereits im Juni 2025 stellte sie klar, dass sie kein weiteres Kind erwartet. Damals griff sie dafür zu einer ungewöhnlichen Methode: Sie veröffentlichte mehrere Paparazzifotos von Rihanna (38) auf Instagram. Darauf war die Sängerin unter anderem mit einem Drink in der Hand und in Schnorchelausrüstung zu sehen. Auf einem der Bilder zeigte sie den Fotografen den Mittelfinger. Dazu schrieb Vanessa: "Ich bewahre mir meinen Seelenfrieden, bin nicht schwanger und genieße den ganzen Sommer." Schon damals machte sie damit deutlich, dass an den Spekulationen nichts dran war. Ihr aktueller Post zeigt, dass die Behauptungen dennoch nicht verstummt sind.

Vanessa und Kobe waren Eltern von vier Töchtern: Natalia (23), Gianna (†13), Bianka (9) und Capri. Am 26. Januar 2020 wurde das Familienleben auf tragische Weise erschüttert. Kobe und die damals 13-jährige Gianna kamen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Sieben weitere Menschen starben bei dem Unglück ebenfalls. Seitdem zieht Vanessa ihre drei Töchter allein groß. In der Öffentlichkeit erinnert sie immer wieder an ihren verstorbenen Mann und Gianna. Auch auf Instagram teilt sie regelmäßig persönliche Erinnerungen an die beiden und hält so ihr Andenken wach. Gleichzeitig lässt sie ihre Follower an ihrem Alltag mit den Töchtern teilhaben.

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Getty Images Vanessa Bryant besucht die Baby2Baby-Gala am 8. November 2025 in West Hollywood

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Getty Images Vanessa und Kobe Bryant, November 2019

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Getty Images Vanessa Bryant besucht die Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Culver City