OnlyFans-Comeback? Francesca Morgeses Profil wieder aktiv

Bei Francesca Morgese tut sich etwas auf der Erotikplattform OnlyFans: Gegenüber Promiflash bestätigte die Reality-Bekanntheit, dass ihr Profil inzwischen wieder aktiv ist. Das überrascht, denn sowohl bei Are You The One – Reality Stars in Love als auch bei Promi Big Brother hatte sie betont, die Seite nicht mehr aktiv zu bespielen. Tatsächlich sind auf der Plattform weiterhin zwei Angebote von Francesca zu finden – ein Hauptprofil und ein zusätzliches VIP-Profil. Die Links zu beiden Seiten stehen nach wie vor in ihrer Instagram-Biografie und sind für ihre Follower somit nur einen Klick entfernt. Was genau hinter der erneuten Aktivierung steckt und ob die TV-Bekanntheit künftig wieder Inhalte veröffentlichen wird, lässt sie allerdings offen. Stattdessen kündigt sie an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen preiszugeben.

Einen Widerspruch zwischen ihren früheren Aussagen und den weiterhin sichtbaren Verlinkungen sieht Francesca nicht. "Ich habe schon bei 'Are You The One?' gesagt, dass mein OnlyFans-Profil weiterhin besteht, ich dort aber nicht aktiv poste. Das war damals auch so", stellte sie klar. Ihr Account sei also nie verschwunden, sondern habe lediglich geruht. Inzwischen scheint sich das jedoch geändert zu haben, wie die "Der Bachelor Schweiz"-Gewinnerin selbst andeutet. Die Hintergründe möchte sie bislang allerdings noch für sich behalten. "Warum mein OnlyFans-Profil jetzt wieder aktiv ist, werdet ihr früh genug erfahren", kündigte sie gegenüber Promiflash an. Wann sie die versprochene Aufklärung liefern will, ließ die Influencerin offen. Auch zu möglichen Plänen für die Plattform nannte sie bisher keine weiteren Details.

Zuletzt war Francesca als Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" zu sehen. Die große Wiedersehensshow steht allerdings noch aus. Bis zur Ausstrahlung darf sie sich öffentlich nicht zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus äußern, denn bei solchen Datingformaten gehört es zu den Spielregeln, die Auflösung bis zum Finale geheim zu halten. Während der Show war sie Marwin Klute (29) nähergekommen. Ob sich zwischen den beiden nach den Dreharbeiten mehr entwickelt hat, ist bislang nicht offiziell bekannt. Auch in dieser Frage hält sich die 28-Jährige vorerst bedeckt. Ihre Fans müssen sich also gleich in zwei Punkten gedulden: Sowohl ihr aktuelles Liebesleben als auch die Hintergründe zu ihrem wieder aktiven OnlyFans-Profil bleiben vorerst ein Geheimnis.

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Joyn Francesca Morgese und Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marwin Klute