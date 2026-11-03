Erwägen Marwin Klute und Francesca "Temptation Island VIP"?

Francesca Morgese (28) und Marwin Klute (29) werden in nächster Zeit wohl nicht gemeinsam bei Temptation Island VIP vor der Kamera stehen. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von Francesca wissen, ob sie und ihr Partner eine Teilnahme an dem Beziehungsexperiment erwägen. Francesca reagierte darauf mit einer deutlichen Absage. Das Format komme für sie nicht infrage. Zwar verfolge sie die Sendung selbst gerne, doch das Beziehungsexperiment passe nach ihrer eigenen Einschätzung überhaupt nicht zu ihr. Vor allem den zentralen Treuetest hält Francesca in ihrer Beziehung offenbar für überflüssig. Sie müsse Marwin nicht auf die Probe stellen und sehe deshalb keinen Anlass, ihre Partnerschaft vor laufenden Kameras einer Versuchungssituation auszusetzen. Damit scheint ein gemeinsamer Auftritt der beiden in der Show, bei der Paare getrennt voneinander mit Singles zusammenleben, erst einmal ausgeschlossen zu sein.

Für ihre Entscheidung nannte Francesca auch ganz persönliche Gründe. Alkohol spiele für sie keine Rolle, außerdem feiere sie lieber gemeinsam mit anderen Frauen. Das typische Konzept von "Temptation Island VIP", bei dem die vergebenen Kandidaten von Singles umgarnt werden, passe daher nicht zu ihr. Auf Instagram schrieb sie wörtlich: "Nein, Temptation ist nicht mein Format. Gucke es zwar gerne, aber finde, es passt null zu mir ... (Ich trinke nicht, ich mache lieber Party mit Girls & ich brauche meinen Partner nicht zu testen)." Ihre Absage richtet sich somit nicht gegen die Sendung an sich. Als Zuschauerin kann Francesca dem Format durchaus etwas abgewinnen. Ihr Nein hängt demnach vielmehr mit dem Konzept der Sendung zusammen. Selbst Teil des Treuetests zu werden, kann sie sich mit Marwin an ihrer Seite aber nicht vorstellen. Für sie gibt es schlicht keinen Grund, seine Loyalität im TV überprüfen zu lassen.

Francesca und Realitystar Marwin lernten sich durch ein anderes TV-Experiment kennen. Beide nahmen an der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love teil und kamen im Anschluss an die Sendung zusammen. Der Weg dorthin verlief allerdings nicht immer reibungslos: Während der Dreharbeiten erlebten sie neben zahlreichen innigen Momenten auch so manche schwierige Phase, in der sogar Tränen flossen. Trotzdem verließen Francesca und Marwin das Format am Ende Hand in Hand. Beim großen Wiedersehen der Kandidaten machten sie ihre Liebe dann offiziell. Dort bestätigten sie, seit "AYTO" tatsächlich ein Paar zu sein. Ihre Liebesgeschichte nahm damit vor den Kameras ihren Anfang.

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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