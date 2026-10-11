"Süß und lustig": Marwin schwärmt von Promi-BB-Francesca

Marwin Klute (29) scheint von Francesca Morgese ziemlich angetan zu sein. Der Reality-TV-Star war am Samstag in der "Promi Big Brother – Late Night Show" zu Gast und kam dort auf die Kandidatin zu sprechen, die zu diesem Zeitpunkt noch im TV-Container lebte. Gegenüber Moderator Jochen Bendel (58) geriet Marwin regelrecht ins Schwärmen. Francesca sei nicht nur authentisch, sondern auch unglaublich vielseitig, süß und humorvoll. Er habe das Gefühl, dass viele Zuschauer die Reality-Bekanntheit unterschätzen würden, obwohl sie in der Sendung für reichlich Unterhaltung sorge und "total abliefert". Besonders begeistert zeigte sich Marwin außerdem von ihrer Stimme. Ob hinter seinen zahlreichen Komplimenten womöglich romantische Gefühle stecken, wollte Jochen natürlich ebenfalls wissen. Doch statt Klarheit über das Verhältnis zwischen den beiden zu schaffen, deutete Marwin lediglich an, dass es durchaus etwas zu erzählen gebe. "Die Gerüchteküche ist am Brodeln", verriet er vielsagend in der Late Night Show.

Auch die Frage, ob Francesca im Fernsehen genauso sei wie im echten Leben, beantwortete Marwin ohne zu zögern. Seiner Einschätzung nach verstelle sich die Kandidatin vor den Kameras überhaupt nicht, sondern zeige sich bei "Promi Big Brother" genau so, wie er sie privat kenne. Anschließend sprach Jochen ein deutlich heikleres Thema an: Francescas frühere Affärengeschichte mit Giuliano Lorenzo Hediger, die im Container für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Der Moderator wollte wissen, ob Marwin von den Enthüllungen verletzt gewesen sei. Doch der Realitystar reagierte ausgesprochen gelassen. "Nee, ich kannte die Story schon, es war für mich nichts Neues, unabhängig davon, was zwischen Francesca und mir ist", stellte er klar. Die Vergangenheit der Kandidatin sei für ihn somit keine überraschende Neuigkeit gewesen. Als Jochen allerdings erneut nachhakte, was denn nun tatsächlich zwischen ihm und Francesca laufe, hielt sich Marwin bedeckt. Er dürfe dazu momentan noch nichts verraten, erklärte er, ohne weitere Einzelheiten preiszugeben.

Neben Francescas unterhaltsamer Persönlichkeit beeindruckt Marwin offenbar auch ihre innere Stärke. In der Show erinnerte er daran, dass die Reality-TV-Teilnehmerin bereits in jungen Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste. Ihre Mutter starb, als Francesca gerade einmal sieben Jahre alt war. Dass sie trotz dieser schmerzhaften Erfahrung ihren eigenen Weg gegangen sei, nötige ihm großen Respekt ab. Marwin bezeichnete sie deshalb als "ultrastarke Frau" und machte deutlich, wie sehr er ihren Charakter bewundere. Seine Begeisterung für Francesca scheint sich also keineswegs nur auf ihre lustige Art und ihren Unterhaltungswert im Container zu beschränken. In der begleitenden "Promi Big Brother – Late Night Show", in der regelmäßig Gäste aus der Reality-TV-Welt über die Ereignisse der Hauptsendung diskutieren, nutzte Marwin seinen Auftritt jedenfalls, um der Kandidatin den Rücken zu stärken. Ob die beiden tatsächlich mehr als eine Freundschaft verbindet, bleibt vorerst allerdings ihr Geheimnis.

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RTL, RTL Collage: Marwin Klute, Francesca Morgese

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin