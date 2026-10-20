Sahara Ray (†34) soll an Fentanyl-Überdosis gestorben sein

Das australische Model Sahara Ray ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Wie die Daily Mail jetzt berichtet, soll Sahara am Freitag eine Überdosis des synthetischen Opioids Fentanyl erlitten haben. Daraufhin sei sie in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht und dort künstlich am Leben erhalten worden. Am Sonntag soll ihre Familie schließlich die schwere Entscheidung getroffen haben, die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden zu lassen. Eine offizielle Todesursache liegt bislang nicht vor. Auch ob die mutmaßliche Überdosis versehentlich oder absichtlich erfolgte, ist derzeit noch ungeklärt.

Saharas Mutter Gretchen Bach meldete sich mit bewegenden Worten zu Wort und würdigte ihre Tochter in einem Statement gegenüber der Daily Mail. "Sahara war eine unglaublich leidenschaftliche und freundliche junge Frau, die ihre Familie, Mode, ihre Tochter Snow und das Surfen liebte", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir spüren die Liebe, die uns von ihren geschätzten Freunden, Fans und den vielen Gemeinschaften entgegengebracht wird, denen sie auf der ganzen Welt angehörte." Erst wenige Monate vor ihrem Tod war das Model zum ersten Mal Mutter geworden. Töchterchen Snow Ray Dow kam im Januar zur Welt. Im April stellte Sahara die Kleine erstmals auf ihrem Instagram-Kanal vor. Der letzte Beitrag auf ihrem Profil stammt aus dem Juli und zeigt eine Fotoserie ihrer kleinen Tochter, die sie mit den Worten "Mein ganzes Herz, Baby Snow" versah.

Sahara war 2016 bekannt geworden, als sie kurzzeitig mit Popstar Justin Bieber (32) anbandelte. In den vergangenen Jahren hatte die Designerin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2024 machte sie öffentlich, dass sie nach einem Autounfall am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt war. Die Autoimmunerkrankung führte zeitweise zu einer teilweisen Lähmung, vorübergehend war sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Kurz nach dem Unfall schilderte sie ihren Zustand auf TikTok: "Im Moment bin ich von den oberen Oberschenkeln bis hinunter zu den Füßen gelähmt. Ich kann überhaupt nicht laufen." Ihren letzten bekannten öffentlichen Auftritt hatte das Model im November 2023 bei der Modenschau "Punk Tsugi" von Ashton Michael in Los Angeles. Dort saß sie in der ersten Reihe zwischen ihrem damaligen Partner Mod Sun (39) und SIIICKBRAIN.

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Influencerin

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray zeigt ihren Babybauch

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