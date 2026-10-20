Sahara Rays (†34) Schwester bricht ihr Schweigen zum Tod

Traurige Nachrichten aus der Modewelt: Sahara Ray ist vor wenigen Tagen gestorben. Nun meldete sich auch Saharas jüngere Schwester Ruby Ray zu Wort. Am Dienstag teilte sie auf Instagram gleich mehrere gemeinsame Fotos aus glücklicheren Zeiten und fand bewegende Worte für die Verstorbene. Sie bezeichnete Sahara als "Naturgewalt" und beschrieb sie als besonders lebensfrohen, klugen und lustigen Menschen, der zugleich liebevoll und einfühlsam gewesen sei. In ihrem Posting schilderte Ruby, wie unvorstellbar dunkel sich die Welt ohne das helle Strahlen ihrer großen Schwester nun anfühle. Sie könne kaum begreifen, dass ein Mensch, der so voller Leben gewesen sei, plötzlich nicht mehr da sei.

Seit ihrer Geburt habe sie zu Sahara aufgeblickt. "Von dem Moment an, als ich auf diese Welt kam, blickte ich zu ihr auf. In meinen Augen verkörperte sie alles Außergewöhnliche am Menschsein", schrieb Ruby auf Instagram. Zudem sprach sie offen über ihre tiefe Trauer und die schmerzhafte Leere, die ihre Schwester hinterlässt. Sie wünsche sich vor allem eines: mehr gemeinsame Zeit, weiteres Lachen und zusätzliche Gespräche. Zum Abschluss ihrer Zeilen gab sie ein Versprechen ab: "Wenn Liebe allein dich hier hätte halten können, Sahara, hättest du tausend Leben gelebt. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, dich zu lieben."

Zuletzt hatte es aber auch Spekulationen über die Umstände ihres Todes gegeben. Wie die Daily Mail berichtete, soll Sahara am Freitag eine Überdosis des synthetischen Opioids Fentanyl erlitten haben. Demnach sei sie in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht und dort künstlich am Leben erhalten worden. Am Sonntag soll ihre Familie schließlich entschieden haben, die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden zu lassen. Eine offizielle Todesursache lag zuletzt nicht vor. Auch ob die mutmaßliche Überdosis versehentlich oder absichtlich erfolgt war, blieb zunächst unklar.

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Instagram / rubessray Ruby und Sahara Ray posieren

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Instagram / rubessray Ruby und Sahara Ray posieren

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Instagram / rubessray Sahara und Ruby Ray posieren