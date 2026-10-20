Yeliz' Wunsch: Jimi soll Samenspender für Freundin werden

Yeliz Koc (32) hat für ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) eine ungewöhnliche Bitte. In der fünften Folge ihrer Doku Yeliz & Jimi - We Are Family?! kommt das Thema Nachwuchs erneut zur Sprache – diesmal allerdings mit einer überraschenden Wendung. Die Reality-Bekanntheit schlägt vor, dass Jimi einer alleinstehenden Freundin von ihr als Samenspender aushelfen könnte. Die Freundin wünsche sich unbedingt ein Kind und finde den Schauspieler zudem "so bezaubernd". Gleichzeitig hätte ihre gemeinsame Tochter Snow (5) auf diese Weise ein Geschwisterkind. Lange um den heißen Brei herumredet Yeliz dabei nicht: "Und ich habe ja eine Freundin, die braucht eigentlich nur ein paar Samen", erklärt sie in der Sendung. Als Jimi irritiert nachfragt, wie genau sie das meine, legt sie direkt nach: "Ja, weil vielleicht hast du Lust."

Jimi kann die Idee offenbar kaum fassen. "Also ich soll Samenspender werden für deine Freundin?", hakt er nach. Für ihn gibt es dabei vor allem ein großes Problem: Er könne es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, ein Kind zu zeugen und sich anschließend nicht um dieses zu kümmern. Da die Frau zum Umfeld von Yeliz gehört, würde er dem Kind zudem regelmäßig begegnen. Yeliz versucht, ihm seine Bedenken zu nehmen. Er könne selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang er sich einbringen wolle. Unterhalt müsse er ihrer Vorstellung nach nicht zahlen. Das Kind würde dennoch zur Familie ihrer Freundin gehören. Außerdem behauptet die Influencerin, Jimi bereits Monate zuvor auf die Idee angesprochen zu haben – und dass er damals zugestimmt habe. Der 34-Jährige widerspricht jedoch: Er habe lediglich gesagt: "Mit dir ein zweites Kind, ja." Zu einer Einigung kommt es am Ende nicht. Für Yeliz ist das offenbar ein weiterer Beleg dafür, dass sie sich nicht auf ihren Ex-Partner verlassen könne.

Dass sich Snow über ein Geschwisterchen freuen könnte, beschäftigt Yeliz schon länger. Gemeinsam mit Jimi hatte sie sogar bereits überlegt, ihrer Tochter ein weiteres Kind zu ermöglichen – ohne dafür ihre frühere Beziehung wieder aufleben zu lassen. Die Pläne waren schon recht konkret: Yeliz ließ medizinisch abklären, ob gesundheitliche Gründe gegen eine erneute Schwangerschaft sprechen. Aus ärztlicher Sicht stand dem nichts entgegen. Während der Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" eskalierte der Streit zwischen den Ex-Partnern allerdings so sehr, dass der gemeinsame Babyplan vorerst auf Eis gelegt wurde. Zeitweise kommunizierten die beiden sogar nur noch über eine Mediatorin miteinander. Der Vorschlag, Jimi könne ihrer Freundin als Samenspender helfen, ist vor diesem Hintergrund eine weitere Idee von Yeliz, ihrer Tochter doch noch ein Geschwisterchen zu ermöglichen.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring