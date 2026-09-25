Yeliz Koc und Jimi Blue beenden ihren Pakt für zweites Baby

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) haben einen ungewöhnlichen Plan geschmiedet: Die Ex-Partner wollten ihrer vierjährigen Tochter Snow (4) ein Geschwisterchen schenken – ganz ohne ihre einstige Liebesbeziehung wieder aufleben zu lassen. Laut Bild waren die Planungen bereits weit fortgeschritten. Yeliz ließ medizinisch sogar prüfen, ob gesundheitliche Gründe gegen eine erneute Schwangerschaft sprechen würden. Das Ergebnis: Aus klinischer Warte hätte einem zweiten Kind nichts im Weg gestanden. Doch aus dem Baby-Pakt wird vorerst wohl doch nichts. Während der Dreharbeiten zur neuen Staffel ihrer Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", die seit dem 22. September bei RTL+, WOW und Sky abrufbar ist, eskalierte der Streit zwischen den beiden derart, dass an eine gemeinsame Familienplanung nicht mehr zu denken war. Zeitweise kommunizierten die ehemaligen Partner nur noch über eine Mediatorin.

Jimi bestätigte gegenüber Bild, dass das Thema erst einmal vom Tisch ist: "Es war mal im Gespräch! Aber im Moment ist das kein Thema." Er betonte außerdem, dass der Wunsch nach einem weiteren Kind vor allem von Yeliz ausgegangen sei. Die Reality-TV-Bekanntheit wiederum stellte klar, dass es dabei zu keinerlei körperlicher Annäherung gekommen wäre: "Es wäre über künstliche Befruchtung gelaufen und nicht über richtigen Sex. Aber auch dieses Gedankenspiel ist erst mal vorbei." In der Doku zoffen sich die beiden wegen des Baby-Plans immer heftiger. Als Jimi wissen will, warum sie sich trotz ihrer negativen Haltung ihm gegenüber auf ein zweites Kind einlassen wollte, antwortet Yeliz: "Weil ich ein Geschwisterchen haben wollte und weil ich dich einfach schätze als Mensch." Laut dem Blatt eskalierte der Streit während der Dreharbeiten so sehr, dass die Produktion vorübergehend sogar gestoppt werden musste.

Yeliz und Jimi waren von 2020 bis 2021 ein Paar. Noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow ging die Beziehung allerdings in die Brüche. Seither ist das Verhältnis der beiden von wiederkehrenden Konflikten sowie vorsichtigen Annäherungsversuchen geprägt. Auch zwischen Yeliz und Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht (62) besteht weiterhin ein angespanntes Verhältnis. Die Influencerin erklärte erst vor Kurzem, dass sie den Bruch mit ihrer früheren Schwiegermutter in spe nicht mehr für reparabel hält. Natascha selbst wollte auf die Vorwürfe nicht näher eingehen und machte deutlich, dass sie sich aus dem Konflikt heraushalten möchte. Eine Wiederannäherung innerhalb der Familie zeichnet sich damit aktuell nicht ab.

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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SKY Offizielles Foto zur Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!".

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Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc