"Stellt euch an": Amy Schumer nimmt Scheidung mit Humor

Amy Schumer (44) hat nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von Chris Fischer eingereicht – und nimmt die neue Lebenslage mit ihrem typischen Humor. Am Mittwoch teilte die Comedian auf Instagram in ihrer Story ein Foto, das sie in einem betont gemütlichen Wohlfühl-Look zeigt, aufgenommen am selben Tag in New York. Dazu griff Amy eine Formulierung der Daily Mail auf und schrieb: "Die Komikerin setzt auf Komfort." Mit einem augenzwinkernden Zusatz legte sie nach: "Stellt euch an, Jungs." Das Timing ihres Posts, direkt nach dem formellen Schritt, macht klar: Sie bestimmt die Tonlage selbst – lässig, selbstironisch und unbeeindruckt vom Getuschel.

Auf dem Bild kuschelt sich die Schauspielerin in einen übergroßen Wintermantel, trägt Leggings, Hoodie, schwarze Laufschuhe von On und eine rote Strickmütze. Der Schnappschuss steht im Kontrast zu ihren jüngsten "Revenge Body"-Posts, mit denen sie am Wochenende zuvor ihre schlankere Silhouette in mehreren Badeanzügen zeigte. "Meine Mom hat diese Fotos von mir gemacht, während ich für eine Reise gepackt habe", schrieb Amy damals zu den Bildern. Bereits im Dezember hatte die "I Feel Pretty"-Darstellerin das Ehe-Aus öffentlich bestätigt und betont, man werde sich weiterhin gemeinsam um Sohn Gene kümmern. Spekulationen, ihr Gewichtsverlust hänge mit der Trennung zusammen, wies sie auf Instagram zurück. Zudem sprach sie offen darüber, 50 Pfund mit Hilfe von Mounjaro verloren zu haben, nachdem sie mit Wegovy schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Zu ihrem aktuellen Wohlfühl-Foto gab es keine weiteren Details – der Witz stand im Vordergrund.

Amy und der Koch Chris hatten 2018 geheiratet, im Mai 2019 kam Sohn Gene zur Welt. In jüngsten Statements hielt die Komikerin den Ton sachlich und freundlich, betonte die gemeinsame Verantwortung als Eltern und vermied Seitenhiebe. Privat zeigt sich Amy gern familiär: Die enge Bindung zu ihrer Mutter, die sie auch als Fotografin für spontane Momente einspannt, taucht in ihren Posts immer wieder auf. In Interviews sprach sie früher darüber, wie sehr ihr Humor ein Ventil im Alltag ist und wie wichtig ihr verlässliche Routinen abseits der Bühne sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Fischer und Amy Schumer bei der Good+Foundation-Gala im Carnegie Hall, New York, 18. Oktober 2023