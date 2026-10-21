Darum hält Jennifer Iglesias Liebesleben aus Öffentlichkeit

Jennifer Iglesias (28) hält ihr Liebesleben lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet der Realitystar jetzt, weshalb sie ihre Beziehungen ganz bewusst privat hält. Selbst wenn sie einen neuen Partner an ihrer Seite hätte, würde sie diesen nur ungern auf Social Media präsentieren. Der Grund dafür ist vor allem der Wunsch, sich selbst zu schützen. Jennifer möchte nicht sämtliche Details ihres Privatlebens mit ihren Followern teilen und sich dadurch unnötig angreifbar machen. Besonders die Vorstellung, dass eine mögliche Trennung oder ein Seitensprung ihres Partners anschließend öffentlich diskutiert werden könnte, bereitet ihr Sorgen. Statt eine Beziehung erst öffentlich zu machen und sich später möglicherweise für deren Scheitern rechtfertigen zu müssen, behält Jennifer ihr Liebesglück deshalb lieber für sich.

Ob sie aktuell Single ist oder möglicherweise jemanden kennenlernt, möchte die Influencerin daher nicht verraten. Gegenüber Promiflash erklärte sie ausführlich, weshalb sie bei diesem Thema so zurückhaltend ist. "Das ist immer so typisch, das ist meine Angst, ich mache mich damit verletzbar, weil ich poste jemanden und in einer Woche, wer weiß, ob ich mit der Person noch bin oder am Ende geht die mir doch fremd. Und dann berichtet jeder darüber. Ich hab da keine Lust drauf", schilderte Jennifer ihre Bedenken. Dass ihre Beziehungen zum Gesprächsthema in der Öffentlichkeit werden könnten, möchte sie möglichst vermeiden. Deshalb weiht sie lieber nur die Menschen ein, die ihr besonders nahestehen. "Ich behalte das für mich, für mein Herzlein, und meine Engsten wissen auch Bescheid", stellte die TV-Bekanntheit klar. Ihre Fans müssen sich somit wohl auch künftig damit abfinden, dass Jennifer ihnen nicht jedes Detail aus ihrem Privatleben verraten wird.

Wie es privat tatsächlich bei ihr aussieht, ließ Jennifer zwar offen, doch eines machte sie im Gespräch deutlich: Sie scheint mit ihrer aktuellen Situation rundum zufrieden zu sein. "Aber mir geht's sehr gut." Anschließend fügte sie hinzu: "Ich bin sehr glücklich." Außerdem betonte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie froh darüber sei, keine Berührungspunkte zu Fuckboys in der Realitybranche zu haben. "Und ich bin froh, dass ich auf jeden Fall keine Berührungspunkte zu Fuckboys in der Reality-Branche habe", erklärte sie gegenüber Promiflash. Ob Jennifer ihr Glück derzeit mit einem neuen Partner teilt oder einfach ihr Leben als Single genießt, verriet sie allerdings nicht. Ihren aktuellen Beziehungsstatus möchte sie offenbar weiterhin ganz bewusst für sich behalten.

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IMAGO / Panama Pictures Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesia, Realitystar

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Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar