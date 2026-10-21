Jennifer Iglesias spricht über Gabrielas Loyalität zu ihr

Jennifer Iglesias (28) weiß ganz genau, was sie an ihrer besten Freundin Gabriela Alves hat. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, welche Eigenschaften sie an ihrer engen Vertrauten besonders schätzt. Dabei stehen für Jennifer vor allem Ehrlichkeit und Loyalität an erster Stelle. Besonders wichtig ist ihr, dass Gabriela sie sofort darüber informiert, wenn andere Menschen hinter ihrem Rücken schlecht über sie sprechen. Sollte ihre Freundin in einer solchen Situation nicht direkt eingreifen können, greift sie anschließend zum Telefon und erzählt Jennifer, was vorgefallen ist. Dabei verschweigt sie offenbar auch nicht, wer an den Lästereien beteiligt war. Dank Gabrielas Offenheit weiß Jennifer nach eigener Aussage immer genau, welchen Menschen in ihrem Umfeld sie vertrauen kann und bei wem sie lieber vorsichtig sein sollte.

Wie zuverlässig Gabriela sie über solche Situationen auf dem Laufenden hält, erklärte Jennifer gegenüber Promiflash ganz offen. "Ehrlichkeit und Loyalität, dass ich weiß, wenn irgendwelche Leute schlecht über mich reden und sie jetzt nicht irgendwie dazwischengehen kann, dann ruft sie mich sofort an und gibt mir alle Namen durch", schilderte der Realitystar. Für Jennifer hat diese direkte Art ihrer besten Freundin einen entscheidenden Vorteil. "Und ich weiß dann immer up to date, wer mich hier verarscht." Anschließend fügte sie hinzu: "Das finde ich immer ganz toll." Dass Gabriela auch unangenehme Wahrheiten nicht für sich behält, scheint Jennifer besonders wichtig zu sein. Für sie gehört es zu einer guten Freundschaft offenbar nicht nur dazu, füreinander einzustehen, sondern sich auch gegenseitig über mögliche Lästereien und falsche Freunde aufzuklären.

Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten verbindet eine enge Freundschaft, in der sie großen Wert auf einen ehrlichen Umgang miteinander legen. Gabriela scheint dabei kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es darum geht, ihrer besten Freundin von unangenehmen Gesprächen zu berichten. Statt Informationen zurückzuhalten oder die Beteiligten zu schützen, erzählt sie Jennifer offenbar direkt, wer sich negativ über sie geäußert hat. Für Jennifer ist dieses Verhalten ein wichtiger Beweis dafür, dass sie sich auf Gabriela verlassen kann. Dass ihre Freundin sie stets auf dem Laufenden hält, empfindet die Influencerin keineswegs als unnötigen Tratsch. Vielmehr sieht sie darin ein Zeichen echter Loyalität. Im Gespräch mit Promiflash machte Jennifer somit deutlich, dass gerade diese Offenheit ihre Freundschaft zu Gabriela für sie so besonders macht.

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Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Gabriela Alves Rodrigues, "Are You The One?"-VIP-Kandidatinnen

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Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen, vierte Ausgabe, am 11. Oktober 2026 im Atlantic Hotel Essen

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