Neue Beziehung heimlich geleakt: Jenny Iglesias ist sauer

Jennifer Iglesias (27) hat vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story angedeutet, dass es wieder einen Mann in ihrem Leben gibt – und zwar jemanden, mit dem sie aktuell durch Thailand reist. Wo genau die beiden unterwegs sind, verriet sie nicht, und wer er ist, wollte Jenny ebenfalls noch nicht preisgeben. Doch nun platzte ihr der Kragen: Ein Follower soll sie und ihren Begleiter am Strand heimlich fotografiert haben. Die Bilder tauchten im Netz mit der Zeile "Jennifer mit Freund in Thailand" auf – gegen Jennys ausdrücklichen Wunsch, die Identität ihres Partners zunächst geheim zu halten.

In neuen Social-Media-Storys bezog die 27-Jährige klar Stellung und kritisierte das Vorgehen deutlich. "Ich bin sprachlos, wie respektlos manche Menschen sein können. Nur, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, heißt das nicht, dass ich kein Recht auf Privatsphäre habe", schrieb sie. Sie erinnerte ihre Community daran, dass sie in Sachen Liebe schon genug Negatives erlebt habe und deshalb bewusst keine Details nach außen tragen möchte. "Es gibt einfach viel zu viele Leute, die mir nichts gönnen oder Sachen schlechtreden wollen, und darauf habe ich keinen Bock", so die Reality-TV-Darstellerin weiter. Vor allem der heimliche Schnappschuss und das anschließende Veröffentlichen verärgern sie: "Vielleicht mal selber überlegen, ob ihr das okay findet, wenn man euch heimlich fotografiert, obwohl ihr es nicht wollt."

Erst vor wenigen Wochen hatte Jennifer noch bei Love Island VIP nach der großen Liebe gesucht. Ihr Abenteuer bei der Kuppelshow endete zwar ohne Happy End, doch damals zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin schon erstaunlich gelassen. "Traurig nicht. Alles kommt so, wie es kommen soll", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Besonders die Begegnung mit Nam hatte ihr viel bedeutet – und die Enttäuschung über das Ausbleiben einer Romanze war ehrlich: "So gekorbt zu werden, ist natürlich hart." Trotz allem sagte Jennifer kurz nach ihrem Show-Aus: "Ich kann trotzdem sagen, ich bin glücklich, so wie es gekommen ist." Damit machte die Influencerin bereits deutlich, dass sie mit Enttäuschungen umgehen kann und sich nicht von negativen Erfahrungen entmutigen lässt.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

