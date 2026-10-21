Darum kehrt Dirk Galuba (86) "Sturm der Liebe" den Rücken

Ein vertrautes Gesicht sagt dem Fürstenhof Lebewohl: Dirk Galuba (86) steigt nach mehr als 20 Jahren bei der ARD-Telenovela Sturm der Liebe aus. Der Schauspieler gehörte seit dem Start der Serie zur Besetzung und verkörperte über all die Jahre hinweg den Hotelier Werner Saalfeld. Ende Oktober 2026 wird er ein letztes Mal in seiner Paraderolle über die Bildschirme flimmern. Gegenüber Bunte erklärte er nun auch, warum er diesen Schritt geht. Demnach möchte er seine Prioritäten neu sortieren – ähnlich wie seine Serienfigur. "Ähnlich wie Werner wollte auch ich mich stärker auf mein Privatleben fokussieren", ließ der 86-Jährige das Magazin wissen. Nach mehr als 20 Jahren steht nun ein Abschied bevor, der für viele Zuschauer ungewohnt sein dürfte. Schließlich zählt Werner Saalfeld seit den Anfängen zu den prägenden Figuren der beliebten Serie.

Für diesen Schritt gibt es gute Gründe: "Sturm der Liebe" läuft werktäglich im Fernsehen, entsprechend hoch ist das Drehpensum für die Darsteller. Für andere Projekte, Hobbys oder private Angelegenheiten blieb Dirk dadurch nur wenig Raum, wie Kino.de berichtet. Mit dem Ausstieg aus der täglichen Produktion will sich der Schauspieler nun mehr Freiheiten verschaffen. Ein kompletter Schlussstrich unter seine Karriere ist das jedoch nicht – der Schauspielerei möchte er weiterhin treu bleiben, sie soll in seinem Leben künftig allerdings weniger Platz einnehmen. Werner Saalfeld verschwindet mit seinem Abschied nicht endgültig aus der Welt des Fürstenhofs. Statt zu sterben, entscheidet er sich für einen Neuanfang im Ausland. Damit bleibt offen, ob die beliebte Figur auch in Zukunft noch einmal in der Serie auftauchen wird.

Welche Gedanken hinter seiner Entscheidung stecken, verriet Dirk ebenfalls im Gespräch mit Bunte. Mit 86 Jahren gehe er bewusster mit der Zeit um, die ihm noch bleibt. Vor allem seiner Familie möchte er künftig mehr Aufmerksamkeit schenken. "Man schätzt die Zeit, die einem geschenkt wird, mehr und möchte sie auch mit seinen Liebsten verbringen und gemeinsame Erinnerungen schaffen", erklärte der Darsteller. Mit seinem Ausstieg aus der täglichen Serie möchte er künftig mehr Zeit für die Menschen haben, die ihm wichtig sind. Wie er selbst erklärte, musste sein Privatleben in den vergangenen Jahren oft zurückstehen. Durch das Verlassen der Serie soll sich das nun ändern. Für die Zuschauer heißt es dennoch, Ende Oktober vorerst Abschied von Werner Saalfeld zu nehmen.

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ARD/Christof Arnold Dirk Galuba, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

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Imago Dirk Galuba, Antje Hagen und Sepp Schauer beim Pressetermin zum 20-jährigen Jubiläum von "Sturm der Liebe"

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Getty Images Dirk Galuba im April 2014 in München