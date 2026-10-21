Das hat Manuel Cortez mit seiner SdL-Rolle gemeinsam

Ein temperamentvoller Küchenchef mit einem Hang zur Boshaftigkeit – auf den ersten Blick scheint Fernando Oliveira wenig mit dem Mann zu tun zu haben, der ihn künftig verkörpert. Doch Manuel Cortez (47) entdeckt in seiner neuen Rolle bei Sturm der Liebe durchaus einiges von sich selbst. Im Interview mit Promiflash verrät der Schauspieler, dass vor allem die große Leidenschaft seiner Figur auch in ihm steckt. Ob berufliche Herausforderungen, kreative Vorhaben oder persönliche Herzensangelegenheiten – Manuel widmet sich den Dingen mit voller Leidenschaft. Wenn ihn etwas begeistert, investiert er viel Zeit und Energie. Auch Fernandos hitziges Temperament kann er nachvollziehen: Er selbst spricht Probleme lieber offen an und vertritt seine Meinung mit Nachdruck.

Gefragt, welche der drei Eigenschaften seiner Figur am stärksten in ihm selbst stecke, antwortet der Schauspieler gegenüber Promiflash ausführlich: "Ganz klar die Leidenschaft! Wenn ich etwas mache, dann meistens mit ganzem Herzen. Das gilt für meinen Beruf, für kreative Projekte und für die Dinge, die mich als Mensch beschäftigen. Ich kann mich für etwas unglaublich begeistern und dann auch sehr viel Energie hineinstecken." Und weiter: "Temperament habe ich sicher ebenfalls. Ich bin jemand, der Dinge gerne direkt anspricht und sich für seine Überzeugungen einsetzt. Bei der dritten Eigenschaft würde ich sagen: Ein bisschen freche Boshaftigkeit mit Humor darf schon sein. Aber ich hoffe, dass ich meine Leidenschaft eher dafür einsetze, Menschen zu inspirieren, als ihnen ihre Ideen zu klauen." Gleichzeitig macht Manuel deutlich, dass er sich vom rücksichtslosen Vorgehen seiner Figur distanziert. Seine Leidenschaft und Kreativität wolle er aber lieber auf eigene Ideen richten, anstatt sich mit den Leistungen anderer zu profilieren.

Manuels Debüt am Fürstenhof ist für den 5. November 2026 geplant. In Folge 4667 übernimmt er die Rolle des preisgekrönten Spitzenkochs Fernando Oliveira, der bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Doch trotz seines Erfolgs kämpft der Küchenprofi mit einer persönlichen Herausforderung: Ihm fehlt die Inspiration für neue Kreationen. Seine kreative Krise versucht Fernando allerdings um jeden Preis vor seinen Mitmenschen zu verbergen. Um weiter zu glänzen, nutzt er kurzerhand das Talent seines Kochlehrlings Sinan Ceylan aus und verkauft dessen Kreationen als seine eigenen – genau auf diesen Ideenklau spielt der Schauspieler in seiner Aussage über die Unterschiede zwischen sich und seiner Figur an.

Anzeige Anzeige

©ARD/WDR/Christof Arnold Manuel Cortez in der Rolle Fernando Oliveira bei "Sturm der Liebe", ©ARD/WDR/Christof Arnold

Anzeige Anzeige

©ARD/WDR/Christof Arnold Sinan (Roberto Capasso) mit Fernando (Manuel Cortez) in "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

©ARD/WDR/Christof Arnold "Sturm der Liebe": Sinan (Roberto Capasso, M.) bewirbt sich vor Erik (Sven Waasner, r.) bei Fernando (Manuel Cortez, l.), ©ARD/WDR/Christof Arnold