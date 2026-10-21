Keira Knightley mit Tochter gesichtet: So groß ist Edie

Es ist ein seltener Anblick: Keira Knightley (41) spaziert durch die Straßen von London an der Seite ihrer ältesten Tochter. Edie ist mittlerweile elf Jahre alt und feierte ihren Geburtstag schon im Mai. Seit ihren Kindheitstagen wird der Nachwuchspromi von ihren Eltern vor der Öffentlichkeit geschützt. Nun liegen Gala Fotos des Ausflugs vor. Keira und Edie schlenderten durch Nordlondon und bogen ab und zu in verschiedene Shops und Lädchen ab. Dabei ist klar, dass sie ganz leger unterwegs waren, denn sie trugen locker sitzende Hosen, große Kuschelpullover und Winterjacken. Sowohl die Schauspielerin als auch ihre Tochter trugen das Haar in einem offenen Bob, der vom Wind verweht wurde.

Keira ist eine hingebungsvolle Mutter und geht in dieser Rolle voll auf. Gegenüber People schwärmte sie einmal von Edie und sagte: "Sie ist in jeder Hinsicht großartig. Sie ist ganz offensichtlich ein Genie und ganz offensichtlich das beste Kind der ganzen Welt. Aber ja, ich habe großes Glück. Sie ist großartig. Sie ist einfach großartig." Im selben Interview verriet Keira außerdem, dass Edie relativ wenig Interesse an den Filmen ihrer Mutter hat. Keira fand es aber "sehr gesund", dass ihre Tochter da ihren eigenen Kopf habe. Keiras jüngere Tochter trägt den Namen Delilah und wurde im September 2019 geboren.

Keira lebt mit ihrer Familie im Osten Londons. Schon seit 2013 ist die Schauspielerin mit dem Klaxons-Sänger James Righton verheiratet. Trotz ihres zurückgezogenen Lebens hat Keira in ihrer Branche deutliche Spuren hinterlassen. Lili Reinhart (30) berichtete vor Kurzem, dass sie als Elf- oder Zwölfjährige nahezu jeden Film der Britin gesehen habe. Produktionen wie "Stolz und Vorurteil" und "Abbitte" hätten sie demnach dazu gebracht, selbst den Weg vor die Kamera einzuschlagen. Anderen Zuschauern ist Keira sicherlich aus dem "Fluch der Karibik"-Franchise, "Tatsächlich... Liebe" oder auch "Anna Karenina" bekannt.

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Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

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Getty Images Keira Knightley und James Righton bei der Chanel Haute Couture-Show während der Paris Fashion Week, Juli 2025

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Getty Images Lili Reinhart bei den 16th Governors Awards 2025