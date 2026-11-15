"Triumphal": "Black Doves"-Staffel 2 stürmt Netflixcharts

Die Fortsetzung war heiß erwartet, und jetzt ist der Erfolg da: Die zweite Staffel der Thrillerserie "Black Doves" ist direkt nach ihrer Veröffentlichung auf Platz eins der Netflixcharts gelandet. Keira Knightley (41) ist wieder als Helen Webb zu sehen und dreht erneut gemeinsam mit Ben Whishaw (46) für die Spionageserie. Die neuen Folgen kommen nicht nur beim Streamingpublikum gut an. Auch auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes legen sie einen starken Start hin: Zum Auftakt kommt die neue Staffel dort auf stolze 96 Prozent. Damit knüpft die Serie nahtlos an den Erfolg der ersten Runde an, die bereits viele Fans begeistert hatte. Die Kombination aus Agententhriller, actionreichen Szenen und einer ordentlichen Portion schwarzem Humor trifft offenbar auch beim zweiten Einsatz ins Schwarze. Unmittelbar nach dem Start der neuen Folgen überschlagen sich die Reaktionen im Netz jedenfalls geradezu vor Begeisterung.

Besonders die Hauptdarstellerin bekommt von der Kritik reichlich Lorbeeren. "Keira Knightley glänzt bei der triumphalen Rückkehr dieses raffinierten Spionagethrillers", heißt es in einer Review, die auf Rotten Tomatoes zu finden ist. Eine andere Kritik lobt, wie die Serie Bekanntes mit Neuem verbindet: "Wie viele großartige Serien ist 'Black Doves' eine Mischung aus Neuem und Altmodischem. Die Balance aus respektlosem Humor und Gewalt wirkt originell... Aber die Hingabe an das Publikum erscheint beinahe traditionell, wie klassisches lineares Fernsehen." Auch die Zuschauer zeigen Begeisterung. "Noch besser als die erste Staffel und wahrscheinlich eine der besten Serien, die ich seit Langem gesehen habe. Ich habe sie geliebt", schwärmt ein Fan auf der Plattform. Ein anderer freut sich über mehr Action, mehr Witze sowie gefühlvolle und komische Momente. Vor allem das Hauptduo hat es ihm angetan: "Ben Whishaw und Keira Knightley sind zusammen auf dem Bildschirm unglaublich." Eine dritte Staffel wünscht er sich deshalb ausdrücklich.

Für Keira war die Rückkehr als Helen Webb trotz ihrer Vertrautheit mit der Rolle eine neue Herausforderung. Nach dem Erfolg der ersten Staffel spürte die Britin bei den Dreharbeiten zur Fortsetzung zum ersten Mal deutlichen Druck. Der Grund: Die Serie hatte da schon eine begeisterte Fangemeinde. Zusammen mit dem Team wollte die Schauspielerin den besonderen Reiz der ersten Staffel bewahren. Gleichzeitig sollte Helens Geschichte weitererzählt und die Serie insgesamt noch besser werden. Die nun veröffentlichten Reaktionen zeigen, dass beim Publikum neben Keiras Comeback als Agentin vor allem ihre Chemie mit Ben gut ankommt. Das Zusammenspiel der beiden Stars wird in zahlreichen Bewertungen als eines der Highlights der neuen Folgen hervorgehoben.

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Netflix Ben Whishaw als Sam Young und Keira Knightley als Helen Webb

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Netflix Ambika Mod, Keira Knightley, Ella Lily Hyland und Gabrielle Creevy in "Black Doves" Staffel 2

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