Dürfen sich Fans von "Black Doves" auf ein Wiedersehen mit Helen Webb und Sam Young freuen? Eine dritte Staffel der Netflix-Spionageserie mit Keira Knightley (41) und Ben Whishaw (46) in den Hauptrollen ist bislang nicht offiziell bestätigt. Auch einen Starttermin oder Infos zur Besetzung gibt es noch nicht. Hinter den Kulissen ist man aber schon fleißig: Serienschöpfer Joe Barton tüftelt mit seinem Team bereits an neuen Abenteuern für das Agentenduo. "Wir arbeiten im Moment in einem Writers' Room daran", verriet er gegenüber Radio Times. Gleichzeitig stellte er klar: "Wir haben noch kein offizielles grünes Licht bekommen." Geht es nach Joe, soll die Geschichte nicht nur mit einer dritten Staffel weitergehen, sondern auch darüber hinaus. Bei der zweiten Staffel war Netflix noch deutlich schneller gewesen: Der Streamingdienst hatte sie schon vor der Premiere der ersten Staffel bestellt. Als die sechs neuen Folgen am 5. November erschienen, gab es diesmal jedoch keine gleichzeitige Verlängerung.

Achtung, Spoiler: Im Finale rettet Helen ihren Ehemann Wallace Webb, nachdem Katia Chernov sie unter Androhung von Gewalt gegen ihre Kinder zwingen will, ihn zu töten. Doch Helen rettet ihn stattdessen. Wallace, der inzwischen zum britischen Premierminister aufgestiegen ist, erfährt dabei vom geheimen Doppelleben seiner Frau. Später deckt er sie gegenüber dem MI5. In der letzten Szene verlangt er, dass sie ihm zuerst ihren echten Namen verrät – doch bevor sie antwortet, endet die Folge. Die Aufarbeitung dieser Enthüllung "braucht irgendwie eine eigene Staffel", erklärte Joe gegenüber Netflix Tudum. Keira fasste die Lage ihrer Figur gegenüber Digital Spy trocken zusammen: "Sie steckt ziemlich in der Klemme." Wie es für Helen weitergeht, wisse sie selbst nicht. Auch Sams Zukunft ist offen: Er verabschiedet sich am Trafalgar Square von Helen und kehrt in das italienische Dorf zurück, in dem er einst Zuflucht gefunden hatte. Helen bleibt in London und bittet Reed, ihre Partnerin zu werden. Eine mögliche dritte Staffel könnte also an Helens größere Rolle bei den Black Doves, an Wallaces Fragen zu ihrer Vergangenheit und an ein Wiedersehen mit Sam anknüpfen.

Beim Publikum kam die Fortsetzung jedenfalls gut an: Nach ihrer Veröffentlichung stieg die zweite Staffel direkt auf Platz eins der Netflixcharts ein. Auch die ersten Reaktionen der Kritiker fielen stark aus. Zum Auftakt erreichte Staffel zwei auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes einen Wert von 96 Prozent. Im Mittelpunkt der Serie steht nach wie vor die langjährige Verbindung zwischen Helen und Sam. Während die Spionin zwischen ihrer Familie, ihrer Ehe und ihrem geheimen Leben als Agentin feststeckt, zieht sich ihr enger Vertrauter nach dem Abschied erst einmal nach Italien zurück. Ob und unter welchen Umständen die beiden wieder zusammenfinden, ist damit eine der offenen Fragen für Joe Bartons geplante Abenteuer. Bis zu einer Entscheidung über Staffel drei können Zuschauer die bisherige Geschichte vollständig bei Netflix abrufen. Die erste Staffel startete am 5. Dezember 2024. Die ebenfalls sechs Folgen umfassende zweite Staffel folgte knapp zwei Jahre später am 5. November 2026.

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Netflix Ben Whishaw als Sam Young und Keira Knightley als Helen Webb

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Getty Images Jane Featherstone, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Keira Knightley, Joe Barton und Chris Fry, 2024

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