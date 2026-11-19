Keira Knightley (41) könnte von ihrer Rolle in "Black Doves" kaum begeisterter sein. In der Spionageserie spielt die Schauspielerin Helen Webb, eine Frau mit vielen verborgenen Seiten. Ben Whishaw (46) als Sam Young und Sarah Lancashire gehören ebenfalls zur Besetzung. Eindeutige Helden und Bösewichte gibt es in dem Actionthriller allerdings nicht. Keine der Figuren lässt sich klar einer Seite zuordnen. Gerade diese Vielschichtigkeit gefällt Keira besonders. Im Gespräch mit dem Magazin People sprach sie über die moralischen Grauzonen der Charaktere: "Ich finde, sie sind moralisch sehr ambivalent, unglaublich komplizierte Wesen in unglaublich seltsamen Situationen." Die ungewöhnlichen Umstände, in denen sich Helen und die anderen Figuren wiederfinden, machen für sie einen wesentlichen Teil der Spannung aus. "Es ist also irgendwie interessant, ihnen einfach zuzusehen und zu schauen, was passieren wird", fügte die Britin hinzu.

Mit ihrer Begeisterung für moralische Grauzonen steht Keira am Set nicht allein da. Auch ihr Kollege Ben findet gerade die dunklen Seiten seiner Figur Sam reizvoll. Dass die Charaktere in "Black Doves" alles andere als moralische Vorbilder sind, sieht der Schauspieler keineswegs als Nachteil. Im Gespräch mit People verriet er, dass er ausgerechnet ihre Schwächen sympathisch findet: "Sie sind ziemlich üble Typen – wirklich üble Typen. Und ich glaube, genau das finde ich auf eine merkwürdige Weise sympathisch." In dieser Hinsicht teilen die beiden Darsteller ihre Faszination für widersprüchliche Persönlichkeiten. Sowohl Helen als auch Sam treffen im Verlauf der Handlung Entscheidungen, die moralisch fragwürdig sind.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel schlüpft Keira erneut in die Rolle der Helen Webb: Die zweite Staffel von "Black Doves" ist mittlerweile auf Netflix erschienen. Für die Schauspielerin brachte die Fortsetzung eine ganz neue Erfahrung mit sich. Während die Serie beim ersten Dreh noch ein unbekanntes Projekt ohne große Erwartungen war, sah das bei ihrer Rückkehr ans Set anders aus. Keira verspürte nun zusätzlichen Druck. Schließlich sollte die Fortsetzung an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen und die Geschichte zugleich voranbringen. Ihre Vorliebe für ambivalente Rollen passt zu ihrer persönlichen Einstellung zur Schauspielerei. In einem Gespräch mit The Guardian hatte die Darstellerin bereits erklärt, dass viele Schauspieler bei ihren Auftritten schnell auf eine tief sitzende Wut zurückgreifen könnten. Als einen Grund dafür nannte sie die öffentliche Aufmerksamkeit und die subjektiven Bewertungen, denen die Branche ausgesetzt sei.

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Getty Images Keira Knightley beim Fototermin zur zweiten Staffel von "Black Doves" in London

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Netflix Keira Knightley als Helen Webb in "Black Doves"

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