Keira Knightley inspirierte Lili Reinhart zur Schauspielerei

Wenn Lili Reinhart (30) heute als Schauspielerin vor der Kamera steht, hat das nach eigener Aussage viel mit einem ganz bestimmten Vorbild aus ihrer Kindheit zu tun: Keira Knightley (41). Im Gespräch mit Interview Magazine verriet die Schauspielerin jetzt, dass die Britin schon in ihrer Kindheit ihr großes Vorbild war. Als Elf- oder Zwölfjährige habe sie nahezu jeden Film mit Keira Knightley gesehen – besonders die Literaturverfilmungen wie "Stolz und Vorurteil" und "Abbitte" hatten es ihr angetan. Die Rollen der Schauspielerin entfachten in Lili schließlich den Wunsch, selbst vor der Kamera zu stehen. "Alles, was sie gemacht hat, habe ich mir angesehen, als ich elf oder zwölf war, und dabei habe ich mich in die Vorstellung verliebt, Schauspielerin zu sein und in so etwas mitzuspielen", erzählte sie dem Magazin. Ein Projekt in dieser Liga steht für sie bislang allerdings noch aus. "Irgendwann wird es passieren. Hoffentlich", fügte sie hinzu.

Mit "The Love Hypothesis" widmet sich Lili Reinhart erneut dem Genre der Liebeskomödie. Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ali Hazelwood aus dem Jahr 2021, den die Schauspielerin erstmals während der Filmfestspiele in Venedig las. Obwohl sie nach eigener Aussage nur selten zu Liebesromanen greift, konnte sie die Geschichte auf Anhieb begeistern – auch dank der romantischen Kulisse, in der sie das Buch entdeckte. Gereizt habe sie außerdem, dass die Autorin Frauen in MINT-Berufen in den Mittelpunkt rückt. In vielen Drehbüchern, die ihr zuvor angeboten wurden, gingen die weiblichen Figuren ihrer Ansicht nach stets denselben wenigen Tätigkeiten nach. Nach der guten Erfahrung mit "Look Both Ways" aus dem Jahr 2022 gaben bei dem neuen Projekt die Buchvorlage, die Dynamik der Hauptfiguren und die langsam wachsende Romanze den Ausschlag. Auch künftig möchte sie weitere Liebesfilme drehen – besonders angetan haben es ihr schmachtende Charaktere nach dem Vorbild von Mr. Darcy, so Female First.

In "The Love Hypothesis", das am 23. September 2026 bei Prime Video Premiere feiert, schlüpft Lili in die Rolle der Doktorandin Olive Smith. An ihrer Seite spielt Tom Bateman (37) den gefürchteten Professor Dr. Adam Carlsen, den seine Studenten nur "Dr. Evil" nennen. Die beiden Figuren geben sich zunächst als Paar aus, entwickeln dabei jedoch zunehmend echte Gefühle füreinander. Besonders anspruchsvoll war für Lili die Hotelszene, die bereits aus der Buchvorlage bekannt ist: Rund sechs Stunden lang drehte sie dafür gemeinsam mit ihrem Kollegen und weiteren Crewmitgliedern in einem Raum – teilweise nackt. Eine Intimitätskoordinatorin begleitete die Aufnahmen und sorgte dabei für einen geschützten und professionellen Rahmen. Die Sequenz sollte sinnlich wirken, im Verhältnis zum restlichen Film aber nicht zu explizit ausfallen.

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Getty Images Lili Reinhart bei den 16. Governors Awards in Los Angeles

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Getty Images Lili Reinhart bei den WIF Honors 2025

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Imago Tom Bateman und Lili Reinhart bei der Premiere von "The Love Hypothesis" an der Columbia University in New York