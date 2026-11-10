Neue "Black Doves"-Staffel setzt Keira Knightley unter Druck

Wiedersehen als Helen Webb: Keira Knightley (41) steht erneut für ihre bekannte Rolle vor der Kamera. Doch trotz der Vertrautheit mit der Figur beschreibt die Schauspielerin diesmal ein völlig neues, überraschendes Gefühl am Set. Nach dem Erfolg der ersten Staffel der Netflix-Serie "Black Doves" spürt die Schauspielerin bei der Fortsetzung zum ersten Mal einen deutlichen Erwartungsdruck. Im Interview mit der Press Association blickt sie auf die Anfänge zurück: "Beim ersten Mal wusste natürlich niemand, was das war, also hat man diesen Druck nicht. Es gab keine Erwartungen – es hieß einfach: 'Wir versuchen, dieses Ding zu machen, und wenn es funktioniert, großartig.' Und es hat funktioniert – und das war unglaublich." Inzwischen hat sich das Blatt jedoch gewendet, da die Crew nun den großen Erfolg der Serie schwarz auf weiß vor sich hat. "Aber jetzt sagen die Leute: 'Oh, das gefällt uns.' Deshalb gibt es einen kleinen zusätzlichen Druck. Man will die Magie bewahren, aber man will die Geschichte auch weiterentwickeln und sie hoffentlich besser machen. Das ist also anders", erklärt die Britin. Die zweite Staffel ist inzwischen auf Netflix abrufbar.

In der Fortsetzung spitzt sich die Situation für Helen Webb drastisch zu. Die Protagonistin vollführt einen emotionalen Drahtseilakt zwischen ihrer Rolle als Familienmutter und ihrem geheimen Dasein als Spionin. Seit einem Jahrzehnt versorgt sie die Untergrundorganisation Black Doves mit brisanten Informationen über ihren Ehemann Wallace. Da der Politiker nun unmittelbar vor dem Einzug in die Downing Street als neuer britischer Premierminister steht, erreicht ihr Doppelleben eine völlig neue, gefährliche Dimension. Damit steigen die Risiken für Helen deutlich. Keira steht dabei nicht nur erneut vor der Kamera, sondern ist auch als Executive Producerin an der Serie beteiligt. Für sie war die Geschichte nach der ersten Staffel noch nicht auserzählt. "Wir alle hatten das Gefühl, dass die Figuren interessant genug waren und die Serie eine ausreichend eigenartige Atmosphäre hatte, sodass es noch mehr zu entdecken gab", erzählt sie der Press Association. Und weiter: "Man konnte noch mehr aus der Serie herausholen. Es fühlte sich an, als wären wir beim ersten Mal noch nicht fertig gewesen."

Einen großen Anteil an der besonderen Stimmung von "Black Doves" hat für die Schauspielerin Joe Barton. Der kreative Kopf hinter der Serie zeichnet nicht nur für die Drehbücher verantwortlich, sondern lenkt das Projekt auch als Executive Producer. Keira Knightley zeigt sich besonders begeistert von der Komplexität seiner Charaktere, die sich einer klassischen Schwarz-Weiß-Malerei entziehen. Nach Einschätzung der Hauptdarstellerin sind es gerade die unkonventionellen Beziehungen und die moralischen Grauzonen der Figuren, welche die unverwechselbare und packende Dynamik der Serie prägen. "Er erschafft sehr eigenartige Menschen, versetzt sie dann in unglaublich eigenartige Umgebungen und beobachtet, was passiert – und das liebe ich", beschreibt sie Joes Erzählweise. Besonders schätzt sie, dass er sich nie mit dem Naheliegenden zufriedengibt. "Er wählt nie die einfache Lösung. Er gibt einem nie das, was man zu bekommen glaubt. Er stellt die Dinge immer auf den Kopf, und es ist immer unerwartet", betont Keira.

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Getty Images Keira Knightley, Januar 2025

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Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

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