Kevin Schäfer packt über Techtelmechtel mit Marc Terenzi aus

Bei The Power kommt es für Kevin Schäfer zu einer überraschenden Begegnung mit Marc Terenzi (48). Als Kevin zusammen mit Cecilia Asoro (30) einzieht und erfährt, dass der Sänger ebenfalls in der aktuellen Staffel dabei ist, reagiert er sichtlich überrascht. "Oh mein Gott, wie könnt ihr mir das bitte antun, dass Marc Terenzi hier ist?", fragt er ungläubig in der Show. Cecilia gegenüber lässt Kevin zunächst nur durchblicken, dass im vergangenen Jahr etwas zwischen ihm und Marc gelaufen sei. Als der Sänger schließlich die Villa betritt, begrüßen sich die beiden herzlich mit Küsschen auf die Wangen und freuen sich über das Wiedersehen. Später sucht Kevin das Gespräch mit Laura Peuker (26) und Franziska Temme (31). Als die beiden Mitstreiterinnen genauer nachhaken, bestätigt er schließlich, dass zwischen ihm und Marc tatsächlich etwas gelaufen ist.

Im Gespräch mit Laura und Franziska verrät Kevin auch, wann es zu dem Techtelmechtel mit Marc kam. "Nee, es war nach der Promi Big Brother-Aftershow-Party. Da habe ich ihn mit nach Hause genommen", erklärt der Realitystar bei "The Power". Gleichzeitig bittet er die beiden Frauen, Marc nicht auf das gemeinsame Erlebnis anzusprechen. Laura bleibt allerdings skeptisch und vermutet, dass Kevin die Geschichte möglicherweise größer macht, als sie tatsächlich war. Das Wiedersehen scheint ihn dennoch verunsichert zu haben. "Ich wusste gar nicht, wie ich ihm gegenübertreten soll", gesteht Kevin, bevor er Marcs durchtrainiertes Aussehen lobt. Für einen weiteren vielsagenden Moment sorgt später die Frage nach den Schlafplätzen. Marc versucht auszuweichen und erklärt, dass er schnarche. Kevin antwortet daraufhin schlagfertig: "Ich weiß, dass du schnarchst."

Bereits rund ein Jahr zuvor waren Gerüchte über eine mögliche Liaison zwischen Kevin und Marc aufgekommen. Damals hatte Dilara Kruse (35) von intimeren Momenten der beiden Männer im Umfeld einer Party nach dem Finale von "Promi Big Brother" berichtet. Kevin reagierte anschließend mit einer Instagram-Story auf die Spekulationen um den angeblichen Flirt, ließ dabei jedoch offen, um wen es ging. Dass tatsächlich Marc gemeint war, bestätigte er damals ebenfalls nicht ausdrücklich. Mit seinen Aussagen bei "The Power" bringt Kevin nun mehr Klarheit in die damaligen Gerüchte. Vor seinen Mitstreiterinnen räumt er erstmals eindeutig ein, dass zwischen ihm und dem Sänger etwas lief.

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Collage: Imago, Imago Collage: Kevin Schäfer und Marc Terenzi

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Imago Cecilia Asoro, März 2025

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Imago Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit