Beim gemeinsamen Dinner der verbliebenen Finalisten von The Power forderte Delta Cecilia Asoro (30) dazu auf, etwas Persönliches zu erzählen, das bisher niemand aus der Runde wusste. Daraufhin berichtete der Realitystar von einem besonderen Erlebnis aus ihrer Schulzeit. Als sie etwa in der siebten Klasse war, wurde der finanziell schwierige Alltag ihrer Familie für eine Fernsehsendung dokumentiert. Nach der Ausstrahlung meldete sich ein Familienvater, der Cecilia und ihre Geschwister zusammen mit seinen eigenen Kindern besuchte. Bei ihren Treffen durften die Kinder ihre Weihnachtswünsche aufschreiben. Cecilia wünschte sich damals einen pinken Nintendo DS – und tatsächlich ging ihr Wunsch in Erfüllung. Dass ein ihr fremder Mensch ihr diese Freude bereitete, bewegte sie nachhaltig. In der Show erklärte sie, wie besonders diese Geste für sie als Schülerin gewesen sei.

Cecilia wuchs mit vier Geschwistern bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Da das Geld in der Familie oft knapp war, gehörten auch Besuche bei der Tafel zu ihrem Alltag. "Ich komme ja nicht aus dem reichsten Elternhaus. Wir waren schon sehr … arm will ich nicht sagen, aber wir hatten sehr wenig Geld", erklärte sie bei "The Power". An Liebe und Geborgenheit habe es ihr und ihren Geschwistern trotzdem nicht gemangelt. "Wir hatten vielleicht nicht viel, aber trotzdem haben wir viel Liebe bekommen, aber dafür hatten wir wenig Geld", betonte die TV-Bekanntheit. Umso mehr bedeutete ihr der pinke Nintendo DS, der für sie weit über ein gewöhnliches Spielzeug hinausging. "Das war so für mich das Tollste, das war so krass. Ich weiß auch, wie es ist, nichts zu haben. Deswegen bin ich dafür dankbar, heute das Leben zu leben, was ich heute lebe", erklärte Cecilia, die in der Show zuvor mit Lisha Savage (40) aneinandergeraten war.

Die Großzügigkeit, die Cecilia als Kind selbst erlebt hatte, wollte sie Jahre später weitergeben. Über Instagram machte sie sich auf die Suche nach einer Familie, die ebenfalls mit wenig Geld auskommen musste, und erfüllte ihr ihre Wünsche. Damit führte sie die Geste jenes Familienvaters fort, der ihr und ihren Geschwistern einst ein unvergessliches Weihnachtsfest beschert hatte. Ihre Geschichte hinterließ auch bei den Mitstreitern Eindruck. Besonders Joshi zeigte sich von Cecilias Erzählung beim Dinner bewegt. "Da merkt man auch: Ey, die Cecilia hatte kein einfaches Leben", stellte er in "The Power" fest. Zugleich zog er aus ihren Schilderungen ein klares Fazit: "Sie ist eine Kämpferin."

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Imago Cecilia Asoro, Model

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cecilia Asoro, "The Power"-Kandidatin

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