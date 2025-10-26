Liaison mit Marc: Spielt Kevin Schäfer hier auf Dilara an?

Neue Töne im heiß diskutierten Flirt-Wirbel: Kevin Schäfer meldet sich mit einer neuen Instagram-Story zu Wort – und heizt damit die Spekulationen um eine angebliche Liaison mit Marc Terenzi (47) weiter an. Auslöser waren Behauptungen von Dilara Kruse, die intimere Momente zwischen den beiden Männern ins Spiel gebracht hatte. Wann und wo? Im Umfeld einer Party nach dem Promi Big Brother-Finale. Während Kevin seine Worte am Sonntag im Netz platzierte, nannte er keine konkreten Namen. Dennoch fühlten sich viele Nutzer an Dilaras Aussagen erinnert: "Der Fisch wird übrigens gefangen, wenn er den Mund aufmacht! Ich finde es höchst interessant, dass sich Leute äußern, obwohl sie nicht die geringste Ahnung haben."

Der Reality-TV-Star beließ es bei diesen Andeutungen. Fans sehen darin einen möglichen Seitenhieb auf Dilara, die bei dem angeblichen Flirt nicht selbst anwesend war. Klarer positionierte sich Laura Maria Lettgen (30) und machte im Netz ihrem Ärger Luft. "Man zieht sich solche Lügengeschichten aus dem Arsch. Ich hoffe, dass er rechtlich dagegen vorgeht", schrieb sie und sprach von haltlosen Erzählungen. Weder Kevin noch Marc haben die Gerüchte bislang inhaltlich bestätigt, dementiert oder detailliert kommentiert.

Kevin ist vor allem durch Reality-TV-Formate bekannt – er war zuletzt unter anderem bei Villa der Versuchung mit von der Partie. Marc ist als Sänger und Reality-TV-Star ein alter Hase im Showgeschäft und Vater von zwei Kindern. Er war jüngst Teilnehmer der Show "Promi Big Brother". Influencerin Dilara hatte die Debatte losgetreten, da sie angeblich Hinweise ihrer Community bekommen habe – jedoch ohne jegliche Beweise.

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, August 2024

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im April 2025

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025