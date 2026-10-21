"KPop Demon Hunters"-Star Ejae heiratet ihre große Liebe

Ejae hat "Ja" gesagt! Die Sängerin und Songwriterin, die hinter den großen Hits des Netflix-Animationsfilms KPop Demon Hunters steckt, hat ihren langjährigen Partner Sam Kim geheiratet. Wie Vogue berichtet, gaben sich die Musikerin und der Programmierer am Samstag, dem 17. Oktober, in Seoul das Jawort. Gefeiert wurde die Trauung unter freiem Himmel auf dem Gelände von Stage 28 – einem Ort, der für die Braut eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn dort verbrachte sie einen Großteil ihrer Kindheit bei ihren Großeltern. "Einen Großteil meiner Kindheit habe ich damit verbracht, den Garten zu erkunden und mit meinem Großvater in den Hügeln hinter dem Haus spazieren zu gehen", schwärmte die Braut. Passend zu diesem emotionalen Meilenstein entschied sich Ejae für ein eigens für sie angefertigtes, ärmelloses Tüllkleid von Danielle Frankel. Dazu kombinierte sie einen langen Schleier und Familienschmuck, der über Generationen weitergegeben wurde.

Schon vor der eigentlichen Trauung hatte das Paar gefeiert: Es gab eine traditionelle koreanische Paebaek-Zeremonie und eine Willkommensfeier in einem Restaurant. Für den Empfang wechselte sie in ein maßgeschneidertes Chiffonkleid von Zac Posen, später tanzte sie in einem glitzernden Minikleid von Milla Nova weiter. Sam trug zur Zeremonie einen klassischen Smoking und beim Empfang einen weißen Maßanzug von Zac Posen. Einige Fotos der verschiedenen Looks veröffentlichten Ejae und Vogue Weddings in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag. Eigentlich war die Hochzeit erst für November in Kalifornien geplant. Wegen der Pressetour und weiterer Termine rund um "KPop Demon Hunters" wurde die Feier jedoch auf Oktober vorverlegt. "Es war hektisch und ein bisschen stressig, aber es war echte Teamarbeit, und alles hat perfekt geklappt", erzählte sie Vogue.

Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2017. Ein gemeinsamer Bekannter brachte sie für eine Songwriting-Session in Sams Heimstudio zusammen. Über ihre gemeinsame Begeisterung für Anime und ihren ähnlichen Musikgeschmack kamen sich die Sängerin und der damalige Produzent auch privat näher. Nach einem gelungenen Date gestand er ihr schließlich seine Gefühle. Im Juni 2025 folgte schließlich der Antrag: Sam fragte Ejae in einem Park, in dem das Paar früher häufig mit seinem inzwischen verstorbenen Hund spazieren gegangen war, ob sie seine Frau werden möchte. Er organisierte gemeinsam mit Freunden ein Picknick und schmückte den Ort mit Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit. Eine Aufnahme dieses besonderen Moments teilte die Musikerin im Januar 2026 auf Instagram mit ihren Fans.

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Getty Images Sam Kim und Ejae bei der Dior Cruise Show 2027 im Los Angeles County Museum of Art

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Netflix Derpy and Rumi in "KPop Demon Hunters"

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Getty Images Ejae mit ihren drei American Music Awards für "Golden" im Presseraum in Las Vegas