Fortsetzung von "KPop Demon Hunters" ist wohl in Planung

Der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat die Streaming-Welt komplett auf den Kopf gestellt – und jetzt gibt es gute Nachrichten: Es soll eine Fortsetzung geben. Mark Sonnenblick, der kreative Kopf hinter dem Oscar-nominierten Soundtrack, hat die Bombe platzen lassen. Gegenüber der BBC verriet er Details zum aktuellen Stand des Projekts: "Bevor wir uns intensiv mit dem Schreiben der Songs beschäftigen, steht uns noch ein ganzer Entwicklungsprozess bevor." Netflix und Sony sollen bereits im November einen Deal für die Fortsetzung unter Dach und Fach gebracht haben, mit einem geplanten Kinostart im Jahr 2029. Der Film hatte den bisherigen Netflix-Rekordhalter "Red Notice" vom Thron gestoßen und ist damit offiziell der meistgesehene Film in der Geschichte des Streaming-Giganten.

Allein in den ersten sieben Wochen wurde der Streifen knapp 159 Millionen Mal angeschaut – eine Zahl, die selbst die erste Staffel der koreanischen Erfolgsserie Squid Game in den Schatten stellt. Die Geschichte rund um drei Mitglieder einer südkoreanischen Girlgroup, die ein geheimes Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen, sorgte auch auf der großen Leinwand für Furore. Im August fand ein limitierter Kinostart statt, bei dem über 1.000 Vorstellungen in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien restlos ausverkauft waren. An nur zwei Tagen katapultierte sich "KPop Demon Hunters" direkt an die Spitze der US-Kinocharts. Laut dem Hollywood Reporter spielte der Film dabei umgerechnet zwischen 15 und 17 Millionen Euro an rund 1.700 nordamerikanischen Kinos ein – das beste Ergebnis aller Filme an jenem Wochenende. Die Begeisterung unter den Fans kannte keine Grenzen, viele beschrieben die Vorstellungen als "das, was einer Rave-Party für Kinder am nächsten kommt".

Der Soundtrack hat die globalen Musikcharts regelrecht dominiert. Gleich sieben Songs aus dem Film schafften es in die renommierten Billboard 100 in den USA. Besonders der Track "Golden" schrieb britische Musikgeschichte als die am längsten auf Platz eins stehende Nummer eins eines animierten Acts. Für Songwriter Sonnenblick persönlich bedeutet der Erfolg eine beispiellose Anerkennung: Seine erste Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Originalsong" sowie einen Golden Globe, den er erst im vergangenen Monat gemeinsam mit den Sängerinnen Audrey Nuna, EJAE und Rei Ami entgegennehmen durfte. Auch Filmemacherin und Co-Regisseurin Maggie Kang zeigte sich begeistert über die Sequel-Pläne und betonte gegenüber der BBC: "Mit diesen Figuren können wir in dieser Welt definitiv noch mehr machen."

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Rumi, Mira und Zoe in "KPop Demon Hunters"

©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Getty Images Audrey Nuna, Mark Sonnenblick, Ejae und Rei Ami mit dem Golden Globe für den Song "Golden" aus "KPop Demon Hunters"