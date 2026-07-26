"KPop Demon Hunters" veränderte Rei Amis Leben komplett

Für Sängerin Rei Ami (31) ist der Erfolg von KPop Demon Hunters noch immer kaum zu fassen. Der Animationsfilm aus dem Jahr 2025 begeistert weltweit bis heute Millionen von Fans – und das macht die Musikerin, die im Film als eine von drei Gesangsstimmen der Figur Zoey zu hören ist, sichtlich emotional. Mit TMZ sprach Rei über das Projekt und kämpfte dabei sichtlich mit den Tränen. "Ich bin so stolz und so unendlich dankbar für die Fans und die Community, die wir aufgebaut haben", sagte sie.

Doch was Rei besonders bewegt: Bevor sie die Rolle der Zoey ergatterte, stand sie kurz davor, der Musikbranche komplett den Rücken zu kehren. Das Projekt hat ihr Leben auf den Kopf gestellt – im besten Sinne. Heute hängen zwei Platin-Auszeichnungen an ihrer Wand. Und es soll noch mehr kommen: Gegenüber dem Magazin verriet sie, dass eine neue Single sowie ein neues Album in Planung sind. Auch Tourdaten sollen folgen. Ganz nach dem Motto ihrer Figur, die stets betont, alles "für die Fans" zu tun.

Neben ihrer Solo-Musik hat Rei aber noch ein weiteres spannendes Projekt in der Pipeline. Gemeinsam mit ihrem "KPop Demon Hunters"-Kollegen Ken Jeong (57) wird sie die Show "KPop Shark Heroes" moderieren. Für die Shark Week auf dem Discovery Channel schlüpfen die beiden wieder in die Rollen von Zoey und Bobby. Für Ken ist die Zusammenarbeit mit Rei ebenfalls eine Rückkehr zu einem Erfolgsprojekt: Der Schauspieler und Komiker ist dem Publikum unter anderem durch seine Rollen in "Hangover" oder der Serie "Community" bekannt.

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Getty Images Rei Ami, Sängerin

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Getty Images Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami bei der Pre-GRAMMY Gala in Los Angeles

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Getty Images Sängerin Rei Ami bei den 52. American Music Awards, Mai 2026