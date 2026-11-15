Auch in Deutschland: "KPop Demon Hunters" geht auf Tour

KPop Demon Hunters kommt auf die große Bühne – und das auch in Deutschland! Wie Netflix jetzt bekannt gab, macht die "Golden World Tour" 2027 gleich fünfmal hierzulande Halt, verteilt auf drei Großstädte. Den Anfang macht Berlin: Am 15. und 16. September 2027 gastiert die Show jeweils in der Uber Arena. Nur zwei Tage später, am 18. September, stehen in der Hamburger Barclays Arena gleich zwei Konzerte an einem Tag auf dem Programm. Den Abschluss bildet am 29. September ein Auftritt in der Kölner Lanxess Arena. Im Zentrum des Spektakels stehen die animierten HUNTR/X-Mitglieder Rumi, Mira und Zoey, die dank moderner Technik direkt mit dem Publikum interagieren sollen. Livestunts, Darsteller und bekannte Choreografien sollen die Filmwelt mitten in die Arena holen. Natürlich dürfen dabei auch die beliebten Songs aus dem Netflix-Hit nicht fehlen. Zudem werden die Saja Boys und Derpy Tiger Teil des Programms sein.

Hinter der Welttournee stecken Netflix und der Veranstalter AEG Presents. Los geht es bereits im Juni 2027 – in den Jahren 2027 und 2028 sind insgesamt mehr als 150 Shows in knapp 50 Städten geplant. Zunächst stehen Termine in Nordamerika, Großbritannien und Europa fest. Für den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika sollen weitere Daten noch bekannt gegeben werden. Wer sich Tickets sichern möchte, sollte sich mehrere Termine notieren: Am 18. November 2026 um 10 Uhr beginnt der Mastercard-Presale, einen Tag später folgt zur selben Uhrzeit der "For the Fans"-Presale. Der reguläre Verkauf startet schließlich am 20. November um 10 Uhr Ortszeit. Außerdem wird eine begrenzte Anzahl an VIP-Paketen angeboten. Je nach Angebot können diese reservierte Sitzplätze, Fototermine auf der Bühne, limitierte Fanartikel oder Pre-Show-Partys beinhalten. Für die kreative Leitung zeichnet Amy Tinkham verantwortlich. Sie wirkte bereits an großen Konzert-, Theater- und Liveshows für Paul McCartney, Mariah Carey und Aerosmith mit.

Bis zur großen Arenatour müssen sich die Fans noch gedulden. In Texas konnten sie aber schon selbst in die Welt von "KPop Demon Hunters" eintauchen: Am Freitag war im Netflix House in der Galleria Dallas ein neues immersives Erlebnis gestartet. Gemeinsam mit Live-Darstellern zogen die Besucher gegen Dämonen in den Kampf. Interaktive Kulissen, Bildschirme und 3D-Technologie sollten sie dabei ins neonbeleuchtete Seoul versetzen. Zu den bekannten Filmsongs konnten die Gäste außerdem selbst singen und tanzen. Die Geschichte setzte hinter den Kulissen einer HUNTR/X-Welttournee an: Gwi-Ma brachte die Vorbereitungen durcheinander. Die Besucher sollten der Gruppe deshalb helfen, den Honmoon wiederherzustellen. Dafür warteten musikalische und spielerische Aufgaben sowie Hits wie "Golden" und "Soda Pop" auf sie. Auch Derpy Tiger und Sussie Bird waren Teil des Erlebnisses. Der Tiger war dafür gemeinsam mit Jim Henson's Creature Shop als Puppe umgesetzt worden. Für den 20. November war ein zweiter Standort im Netflix House Philadelphia in der King of Prussia Mall angekündigt. Reguläre Tickets wurden ab umgerechnet rund 34 Euro angeboten.

Anzeige Anzeige

Netflix Jinu und Rumi, "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Netflix Manager Bobby, "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige