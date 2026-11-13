Netflix erweckt "KPop Demon Hunters" für Fans zum Leben

Fans von KPop Demon Hunters können jetzt selbst zu Dämonenjägern werden: Im Netflix House in der Galleria Dallas ist heute ein neues immersives Erlebnis rund um die Girlgroup HUNTR/X gestartet. Wie der Streamingdienst bekannt gab, ziehen die Besucher dort gemeinsam mit Live-Darstellern in den Kampf gegen Dämonen. Außerdem können sie zu den Hits aus dem Animationsfilm singen und tanzen. Interaktive Kulissen, Bildschirme und 3D-Technologie sollen die Gäste mitten ins neonbeleuchtete Seoul versetzen. Auch zwei tierische Lieblinge aus dem Film warten vor Ort: Derpy Tiger und Sussie Bird können von den Fans getroffen werden. Wer nicht nach Texas reisen möchte, muss sich nur noch ein wenig gedulden. Am 20. November öffnet ein zweiter Standort im Netflix House Philadelphia in der King of Prussia Mall. Der reguläre Eintritt kostet ab umgerechnet rund 34 Euro. Für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren sind Tickets ab etwa 30 Euro erhältlich.

Das Abenteuer beginnt hinter den Kulissen, kurz bevor HUNTR/X eine neue Station ihrer Welttournee eröffnen wollen. Doch dann funkt Gwi-Ma dazwischen und bringt die Vorbereitungen durcheinander. Nun sind die Besucher gefragt: Sie sollen der Gruppe dabei helfen, den Honmoon wiederherzustellen und die Dämonen zurückzuschlagen. Dafür erwarten sie musikalische und spielerische Aufgaben, eigens produzierte Animationen sowie bekannte Songs wie "How It's Done", "Soda Pop" und "Golden". Das Angebot richtet sich an Fans jeden Alters. Ein besonderes Highlight ist Derpy Tiger, der in Zusammenarbeit mit Jim Henson's Creature Shop als Puppe zum Leben erweckt wurde. Ganz in seiner Nähe sitzt Sussie Bird und gibt seine typischen Laute von sich. An beiden Standorten gibt es außerdem exklusive Fotomotive, neue Fanartikel sowie passende Speisen und Getränke. Wer noch mehr erleben möchte, kann ein VIP-Paket buchen. Dieses kostet montags bis donnerstags ab umgerechnet rund 77 Euro und freitags bis sonntags ab etwa 86 Euro. Darin enthalten sind unter anderem der ganztägige Zugang zur VIP-Lounge, bevorzugter Einlass und – solange der Vorrat reicht – ein exklusives Geschenk.

"KPop Demon Hunters" feierte am 20. Juni 2025 auf Netflix Premiere. Seitdem hat sich HUNTR/X weit über den Film hinaus zu einem weltweiten Fanphänomen entwickelt. Auch der Soundtrack des Animationsfilms feierte große Erfolge: Der Song "Golden" wurde mit einem Grammy ausgezeichnet, während der Film bei den Oscars prämiert wurde. Hinter einigen der größten Hits steht die Sängerin und Songwriterin Ejae (34). Auch privat hatte sie erst vor Kurzem Grund zum Feiern: Am 17. Oktober gab sie ihrem langjährigen Partner Sam Kim das Jawort. Die Hochzeit fand unter freiem Himmel in Seoul statt. Als Veranstaltungsort wählte das Paar die Stage 28 – einen Ort, der für die Musikerin eine besondere persönliche Bedeutung hat. Dort hatte Ejae nämlich einen großen Teil ihrer Kindheit bei ihren Großeltern verbracht. Mit ihrer Hochzeit kehrte die Songwriterin somit an einen Platz zurück, der eng mit ihrer eigenen Familiengeschichte verbunden ist.

Anzeige Anzeige

©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Netflix Derpy and Rumi in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige