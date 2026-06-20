Ein Jahr im Stream: "KPop Demon Hunters" bricht neuen Rekord

Vor genau einem Jahr feierte KPop Demon Hunters seine Premiere auf Netflix – und seitdem hat der Animationsfilm nicht eine einzige Woche die Top Ten des Streamingdienstes verlassen. Wie Netflix jetzt anlässlich des Jahrestages bekannt gab, konnte der Film weltweit über 600 Millionen Aufrufe verzeichnen und schaffte es in allen 93 Ländern, in denen Netflix eine Top-Ten-Liste führt, in die Charts. Zudem gewann der Film zwei Oscars. Damit zählt "KPop Demon Hunters" zu den erfolgreichsten Animationsfilmen in der Geschichte des Streamingdienstes.

Auch musikalisch ist "KPop Demon Hunters" ein Phänomen: Der Soundtrack mit den eingängigen K-Pop-Hymnen der fiktiven Girlgroup Huntr/x stürmte die Charts und stand ganze zwei Wochen auf Platz eins der renommierten Billboard-200-Albumhitliste. Zudem sammelten die Songs aus dem Film bislang über 15 Milliarden Streams weltweit – ein Wert, der sonst eher Superstars der realen Musikszene vorbehalten ist. Im Zentrum der Geschichte stehen die drei jungen Sängerinnen Rumi, Mira und Zoey, die auf der Bühne Stadien füllen und in ihrer Freizeit als geheime Dämonenjägerinnen unterwegs sind. Regie führten Maggie Kang und Chris Appelhans, produziert wurde der Überraschungshit von Sony Pictures Animation.

Angesichts des großen Erfolgs verwundert es nicht, dass sich die riesige Fanbase des Films auf Nachschub freuen darf. Netflix hat bestätigt, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist, erneut unter der Regie von Maggie Kang und Chris Appelhans und wieder produziert von Sony Pictures Animation. Damit bekommen die Zuschauer nicht nur ein Wiedersehen mit der ungleichen Dämonenjäger-Clique, sondern auch weiteres Futter für ihre Playlists.

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Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

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©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

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Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

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