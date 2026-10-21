Maurice Dziwak verrät seine heimlichen Promi-BB-Favoriten

Wer hätte den Sieg bei Promi Big Brother aus seiner Sicht ebenfalls verdient gehabt? Diese Frage beantwortete Maurice Dziwak (28) jetzt höchstpersönlich. In einer Instagram-Story stellte sich der Realitystar den Fragen seiner Follower. Einer fühlte ihm auf den Zahn: "Wem hättest du bei Promi-BB den Sieg noch gegönnt?" Maurice zählte gleich mehrere Namen auf, die bei ihm ganz oben auf der Favoritenliste standen. Neben sich selbst nannte er drei Mitstreiterinnen aus dem Container: Francesca Morgese, Anouschka Renzi (62) und Tessa Bergmeier (37).

Die Antwort des Siegers der Show von 2026 fiel dabei ganz unaufgeregt aus – ohne lange Erklärung. Maurice markierte die Profile seiner ganz persönlichen Favoriten in seiner Instagram-Story. Die Frage und seine Auflistung platzierte er auf einer beigefarbenen Grafik mit einem weißen, papierähnlichen Feld in der Mitte. In den Ecken zierten schwarze Schleifenzeichnungen das Bild. Von einer großen Begründung, warum genau diese drei Frauen es auf seine Liste geschafft haben, sah Maurice ab. Stattdessen ließ er die Namen für sich sprechen – und machte so öffentlich, mit wem er sich im Kampf um den Sieg auf Augenhöhe gesehen hat.

Dass Maurice sich selbst gleich an erster Stelle nannte, dürfte wenig überraschen – schließlich gehörte er zu den Teilnehmern, über die während der Staffel besonders viel gesprochen wurde. Gleichzeitig rückte er mit Franci, Anouschka und Tessa aber auch drei andere Bewohnerinnen in den Fokus. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin musste gemeinsam mit ihrem Branchenkollegen Godfrey Egbon allerdings als Erste die Koffer packen. Bekannt wurde Maurice vor allem durch seine zahlreichen Auftritte im Reality-TV. Der zweifache Vater, dem Fans den Spitznamen "Löwe" gegeben haben, konnte sich dort in den vergangenen Jahren eine große Community aufbauen.

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Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Maurice Dziwak 2026

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Joyn Maurice Dziwak, Francesca Morgese und Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026