Nach Sahara Rays Tod: Vater ihrer Tochter ist jetzt bekannt

Nach dem Tod von Sahara Ray ist nun erstmals öffentlich geworden, wer der Vater ihrer kleinen Tochter Snow ist. Das australische Model ist vergangene Woche im Alter von 34 Jahren verstorben. Sie hinterlässt eine Tochter – aus deren Geburtsurkunde, die TMZ vorliegt, nun einige bisher unbekannte Details hervorgehen. Darin ist der 38-jährige Michael Bradley Dow als Vater eingetragen. Aus dem Dokument gehen zudem die genauen Umstände der Geburt hervor: Snow kam demnach am 27. Januar um 0:19 Uhr in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt.

Sahara starb am 18. Oktober im Krankenhaus in L.A. Die Familie bestätigte ihren Tod. Diese und weitere ihr nahestehende Menschen seien in diesem Moment bei ihr gewesen. Zur offiziellen Todesursache gibt es bislang keine Angaben. Laut Daily Mail werde jedoch vermutet, dass die Laufstegschönheit am vergangenen Freitag eine Überdosis Fentanyl erlitten habe und daraufhin in einem Krankenhaus künstlich am Leben erhalten worden sei, bis ihre Familie letztendlich am Sonntag die Entscheidung getroffen habe, die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden zu lassen.

Dass sie ein Baby erwartet, machte Sahara im August 2025 selbst auf Instagram bekannt. Die Influencerin veröffentlichte eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen unter anderem sie mit Schwangerschaftsbauch oder Ultraschallbilder zu sehen sind. Auf einer weiteren Aufnahme wurde mit einem pinken Luftballon und rosafarbenen Rosen das Geschlecht ihres Kindes bekannt gegeben. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe befand sich Sahara gerade in ihrer 15. Schwangerschaftswoche.

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray mit ihrer Tochter Snow

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Instagram / sahara_ray Snow, Tochter von Sahara Ray

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Instagram / sahara_ray Schwangere Sahara Ray, November 2025