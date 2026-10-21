Sia bekommt das Hauptsorgerecht für ihren zweijährigen Sohn

Im Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren von Sängerin Sia (50) und ihrem Ex Dan Bernad gibt es nun eine verbindliche Regelung für ihren gemeinsamen Sohn Somersault Wonder Bernad. Richter Firdaus Dordi sprach der Sängerin laut den von People eingesehenen Gerichtsunterlagen das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den Zweijährigen zu. Die Entscheidung basiert auf einer Vereinbarung des ehemaligen Paares. Somersault wird damit überwiegend bei seiner Mutter leben. Dan behält allerdings das gemeinsame rechtliche Sorgerecht und bleibt an wichtigen Entscheidungen für den Jungen beteiligt. Zudem darf er seinen Sohn regelmäßig zu genau festgelegten Zeiten sehen. Auch besondere Tage und Feiertage sind in der Vereinbarung geregelt, sodass beide Elternteile künftig genau wissen, wann sie Zeit mit dem Jungen verbringen können.

Beim Kindesunterhalt hatten Sia und Dan bereits einige Monate zuvor ebenfalls eine Einigung erzielt. Seit dem 1. April zahlt die Sängerin ihrem Ex monatlich 42.500 US-Dollar für Somersault, umgerechnet rund 38.000 Euro. Die Zahlungen sollen bis zum 18. Geburtstag des gemeinsamen Sohnes fortgesetzt werden. Zu den finanziellen Fragen der Trennung gehört darüber hinaus der Musikkatalog der Künstlerin. Im September verkaufte Sia die Hälfte davon für 180 Millionen US-Dollar, was etwa 160 Millionen Euro entspricht. 165 Millionen US-Dollar (rund 147 Millionen Euro) sollen ihr allein zustehen – nämlich der Anteil, der auf Songs entfällt, die sie bereits vor der Ehe geschrieben hatte. Dazu zählen Welthits wie "Cheap Thrills" und "Chandelier". Dan soll sich im Gegenzug für eine Zahlung von einer Million US-Dollar dazu verpflichtet haben, keine Ansprüche auf diesen Teil des Verkaufserlöses zu erheben.

Sia und Dan heirateten im Dezember 2022. Ihr Sohn Somersault kam im Frühjahr 2024 zur Welt. Im März 2025 reichte die Musikerin schließlich die Scheidung ein. Der anschließende Streit um Somersault war zunächst deutlich schärfer verlaufen: Dan beantragte damals das alleinige Sorgerecht und erhob schwere Vorwürfe gegen seine frühere Partnerin. Unter anderem behauptete er, Sia missbrauche Drogen und stelle deshalb eine Gefahr für das gemeinsame Kind dar. Ein Gericht in Los Angeles wies seinen Antrag damals jedoch ab – es fehlte an neuen Beweisen oder Vorfällen. Die Sängerin blieb zu diesem Zeitpunkt die Hauptsorgeberechtigte, ihrem Ex wurden lediglich überwachte Besuche eingeräumt. Die inzwischen getroffene Vereinbarung verändert diese Situation: Somersaults Lebensmittelpunkt bleibt weiterhin bei Sia, während Dan nun das gemeinsame rechtliche Sorgerecht sowie verbindlich geregelte Besuchszeiten erhält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sia, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Sia

Anzeige Anzeige