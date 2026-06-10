Ohne Perücke und Make-up: Sängerin Sia nicht zu erkennen

Sia (50) wurde kürzlich auf einem Bauernmarkt in Los Angeles abgelichtet – und war dabei kaum wiederzuerkennen. Die Sängerin schlenderte ohne ihre berühmte Perücke und ungeschminkt in einem übergroßen Trenchcoat und mit einem rosafarbenen Baseballcap durch die Marktstände. Begleitet wurde sie dabei von ihrem zweijährigen Sohn Somersault Wonder. Fotos, die die US Sun veröffentlichte, zeigen die Sängerin bei ihrem entspannten Ausflug.

Der Anblick ist ungewohnt, denn Sia hat über weite Teile ihrer Karriere stets aufwendige Perücken getragen, die einen Großteil ihres Gesichts verdeckten. Die australische Sängerin und Songwriterin, die für Hits wie "Elastic Heart" bekannt ist, pflegte damit über Jahre eine bewusst geheimnisvolle Bühnen- und Öffentlichkeitsidentität. Dass sie sich nun so unverblümt in der Öffentlichkeit zeigt, ist daher eine Seltenheit.

Die Sängerin liefert sich derweil einen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Ehemann Daniel Bernard. Sie hatte die Scheidung im Jahr 2025 eingereicht, nachdem die beiden erst im Dezember 2023 in Italien geheiratet hatten. Ihr Ex-Mann beantragte daraufhin das alleinige Sorgerecht und bezeichnete Sia in Gerichtsdokumenten als Gefahr für das Kind. Ein Richter lehnte diesen Antrag jedoch ab. Neben Somersault hat die Sängerin noch zwei weitere Söhne, die sie 2019 aus der Pflegekindschaft adoptiert hatte.

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Getty Images Sia, Sängerin

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Imago Sia beim Bummel über den Studio City Farmers Market in Los Angeles, 7. Juni 2026

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Getty Images Sängerin Sia