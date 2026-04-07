Kindesunterhalt: Sia zahlt Ex-Mann monatlich 37.000 Euro

Sia Furler (50) und ihr Noch-Ehemann Dan Bernad haben in ihrem turbulenten Scheidungsstreit eine wichtige Einigung erzielt. Wie dem Promiportal TMZ vorliegende Dokumente zeigen, wird die Sängerin ab dem 1. April 2026 monatlich 42.500 Dollar – umgerechnet rund 37.000 Euro – Kindesunterhalt an Dan zahlen. Die Zahlungen sollen pünktlich am ersten jeden Monats erfolgen. Neben der finanziellen Regelung haben sich die beiden auch auf die Aufteilung des Sorgerechts für ihren gemeinsamen Sohn Somersault geeinigt. Die Feiertage wurden dabei klar aufgeteilt.

Laut TMZ wird das Kind Hanukkah und den Vatertag mit Dan verbringen, während Sia Weihnachten, Ostern und den Muttertag mit Somersault hat. Das zerstrittene Paar hat demnach zumindest in einigen wichtigen Punkten, die ihr Kind betreffen, zu einer Übereinkunft gefunden. Dan hatte zunächst alleiniges Sorgerecht beantragt und machte Vorwürfe laut, dass Sia sich aufgrund von Abhängigkeiten nicht richtig um den Nachwuchs kümmern könnte. Die Sängerin wird in dem schwierigen Trennungsverfahren von der renommierten Scheidungsanwältin Laura Wasser (57) vertreten, die bereits zahlreiche prominente Klienten durch ihre Trennungen begleitet hat.

Abseits der juristischen Vereinbarungen pflegte Sia ihr Privatleben in der Vergangenheit weitgehend diskret zu halten. Die Sängerin, die weltweit mit Songs wie "Chandelier" und "Cheap Thrills" erfolgreich wurde, trat öffentlich häufig mit plakativen Perücken auf, um ihre Anonymität zu wahren und die Aufmerksamkeit stärker auf ihre Musik zu lenken. Über ihren Alltag als Mutter machte sie insgesamt nur wenige Angaben und teilte persönliche Momente eher selten mit der Öffentlichkeit. Auch die Beziehung zu Dan hielt das Paar über weite Strecken privat und zeigte sich nur sporadisch gemeinsam in der Öffentlichkeit.

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Getty Images Sia, 2015

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Getty Images Sia mit ihrem männlichen Begleiter im Dezember 2021 in Los Angeles

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Getty Images Sia, Sängerin