Antrag abgewiesen: Sia erhält Hauptsorgerecht für ihren Sohn

Sia (49) hat im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Daniel Bernad einen wichtigen Sieg errungen. Ein Gericht in Los Angeles hat Daniels Antrag auf das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Somersault Wonder Bernad abgewiesen. Laut Gerichtsdokumenten erkannte der Richter an, dass es keine neuen Beweise oder Vorfälle gibt, die eine Änderung der aktuellen Regelung rechtfertigen. Demnach bleibt die Sängerin weiterhin die Hauptsorgeberechtigte, während Daniel lediglich überwachte Besuchszeiten eingeräumt werden. Er hatte behauptet, Sia stelle wegen angeblichen Drogenmissbrauchs eine Gefahr für das Kind dar, wie TMZ berichtete.

Sias Anwältin Laura Wasser (57) argumentierte vor Gericht, dass alle schweren Vorwürfe gegen ihre Mandantin unbegründet seien. Im Gegenteil, Sia sei seit mehr als sechs Monaten abstinent und habe sich wiederholt bereit erklärt, regelmäßig Drogentests durchzuführen – während Daniel dies verweigerte. Zudem wurde bekannt, dass frühere Ermittlungen gegen Daniel wegen Kinderpornografie von der Polizei mittlerweile abgeschlossen wurden, ohne dass es zu Festnahmen oder Anklagen kam. Laut Sia dienten Daniels Anschuldigungen vor allem dazu, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben und ihren bisherigen Weg der Genesung zu diskreditieren. "Meine vergangene Reise zur Nüchternheit als Waffe zu nutzen, verfolgt keinen echten Zweck", erklärte die Musikerin.

Sias turbulentes Privatleben hat in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen gemacht. Nach nur zwei Jahren Ehe reichte die Sängerin im März die Scheidung ein und begründete dies mit unüberbrückbaren Differenzen. Bereits damals bat sie um das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn, zeigte sich aber offen für betreute Besuchszeiten für Daniel. Dass ihre eigenen Kämpfe mit Drogen und Alkohol der Vergangenheit angehören, hat die Musikerin nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch öffentlich immer wieder betont. Schon vor ihrer Beziehung zu Daniel sprach sie in Interviews offen darüber, wie wichtig ihre Abstinenz für ihr persönliches und berufliches Leben geworden ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sia, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wasser bei der Girlboss Rally in Los Angeles, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Sia, Sängerin

Wie findet ihr die Gerichtsentscheidung: Sia behält das Hauptsorgerecht, Daniel bekommt nur überwachte Besuche? Nachvollziehbar – Stabilität und Schutz für Somersault haben Vorrang. Ziemlich hart – überwachte Besuche sollten nur vorübergehend sein. Ergebnis anzeigen